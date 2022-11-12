كأس العالم.. عرض نسخة عملاقة من الكرة الرسمية للمونديال بمدينة إسطنبول التركية

عُرضت بمدينة إسطنبول التركية نسخة عملاقة من “الرحلة”، وهي الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ في ميدان (بشيكطاش) بإسطنبول، عرض النسخة العملاقة من الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي يبلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار، ووزنها نحو 280 كيلوغراما، وستعرض في الميدان مدة 10 أيام.

و”الرحلة” كرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب وعلم قطر، مصممة بشكل يعكس ثقافة البلد المضيف لكأس العالم، كما تتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها وقوام سطحها.

وتعد “الرحلة” الكرة الرابعة عشرة لكأس العالم التي كشفت عنها شركة أديداس العالمية الشهيرة بتصنيع المنتجات الرياضية.

وتنطلق بالدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتميز البطولة بقرب المسافات بين الملاعب مما يتيح للمشجعين التنقل بسهولة وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

9️⃣ days until the greatest tournament in sports begins. Who will be the star number 9️⃣ at #Qatar2022? pic.twitter.com/CFEq6h6bYa — Road to 2022 (@roadto2022en) November 11, 2022

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد أكد في وقت سابق أن قطر ستنظم بطولة رائعة وقال “قلت مرارا وتكرارا إن قطر ستنظم نسخة رائعة، وستكون هي الأفضل في تاريخ المونديال بفضل البنية التحتية الرائعة والجاهزية التي أصبحت على أعلى مستوى”.

That glow from Ahmad Bin Ali Stadium ✨ #Qatar2022 pic.twitter.com/LfVBq53gyF — Road to 2022 (@roadto2022en) November 11, 2022

وقال إن كأس العالم تقام لأول مرة في العالم العربي، وفي ضيافة قطر بطلة آسيا، مشيرا إلى أن “الشيء المميز أن المشجعين سيستطيعون -للمرة الأولى- متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد، ويوجِدون ذكريات جديدة ويتعرفون على ثقافة مختلفة، كما سيكون جميع الإعلاميين موجودين لأول مرة في فندق واحد”.

وختم إنفانتينو حديثه بالقول “سنقدّم أفضل نسخة في التاريخ من بطولة كأس العالم داخل الملاعب وخارجها أيضا، وأدعو الجميع إلى الاستمتاع وعيش أجواء مميزة للغاية في هذه البطولة بعيدا عن الأزمات الكثيرة التي يعيشها العالم”.