كأس العالم.. عرض نسخة عملاقة من الكرة الرسمية للمونديال بمدينة إسطنبول التركية

عُرضت بمدينة إسطنبول التركية نسخة عملاقة من “الرحلة”، وهي الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ في ميدان (بشيكطاش) بإسطنبول، عرض النسخة العملاقة من الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي يبلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار، ووزنها نحو 280 كيلوغراما، وستعرض في الميدان مدة 10 أيام.

و”الرحلة” كرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب وعلم قطر، مصممة بشكل يعكس ثقافة البلد المضيف لكأس العالم، كما تتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها وقوام سطحها.

وتعد “الرحلة” الكرة الرابعة عشرة لكأس العالم التي كشفت عنها شركة أديداس العالمية الشهيرة بتصنيع المنتجات الرياضية.

وتنطلق بالدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتميز البطولة بقرب المسافات بين الملاعب مما يتيح للمشجعين التنقل بسهولة وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

