كوكبة من النجوم.. تعرف إلى قائمة منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022

انضم المهاجم المصاب باولو ديبالا إلى تشكيلة ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين التي تشمل 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر، التي سيقودها النجم ليونيل ميسي.

ولم يلعب ديبالا مع فريقه روما منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن سكالوني ضمه على أمل تعافيه.

وسيرافق ميسي (35 عامًا)، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة، المخضرمان أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي بجانب وجوه واعدة ساعدت في تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

وستفقد الأرجنتين جهود لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو بعد إصابته مع فياريال الشهر الماضي، وقال سكالوني سابقًا إنه لاعب “لا يمكن تعويضه”.

وسيشكل لياندرو باريديس ورودريغو دي بول ركيزتين بخط الوسط، بينما يقود أوتامندي الدفاع، ويرافقه عادة ليساندرو مارتينيز أو كريستيان روميرو.

وقال باريديس، الذي لم ينضم لتشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2018، عبر إنستغرام “لا توجد كلمات لوصف شعوري عند سماع اسمي بالقائمة النهائية، الأحلام تصبح حقيقية، لنفعلها يا أرجنتين”.

وانضم خوليان ألفاريز (22 عامًا) مهاجم مانشستر سيتي للتشكيلة بعد عام رائع سجل خلاله 18 هدفًا مع ريفر بليت الأرجنتيني في فترة إعارة قبل تسجيل 7 أهداف بالمسابقات جميعها مع بطل إنجلترا.

ومن المتوقع أن يقود خط الهجوم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي أحرز 25 هدفًا في الموسم الماضي وبدأ الموسم بتسجيل 8 أهداف في المسابقات جميعها.

وعلى الأرجح سيبدأ الحارس إميليانو مارتينيز، أحد أبرز أبطال كوبا أمريكا العام الماضي، أساسيًا في أول مشاركة له بكأس العالم.

Nuestros 26 jugadores para #Qatar2022. Un pueblo detrás de una ilusión. Una camiseta y una bandera que competirá para dejar bien parados a 45 millones de argentinos y argentinas 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jjF06Erl2k — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) فرانكو أرماني (ريفر بليت) خيرونيمو رولي (فياريال).

الدفاع: جونزالو مونتييل (إشبيلية) ناويل مولينا (أتليتيكو مدريد) خيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس) كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) خوان فويث (فياريال) نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) ماركوس أكونيا (إشبيلية).

الوسط: لياندرو باريديس (يوفنتوس) جيدو رودريجيز (ريال بيتيس) إنزو فرنانديز (بنفيكا) رودريجو دي بول (أتليتيكو مدريد) إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) أليخاندرو جوميز (إشبيلية) أليكسيس ماك أليستير (برايتون).

الهجوم: باولو ديبالا (روما) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

وستستهل الأرجنتين مشوارها ضمن المجموعة الثالثة في النهائيات أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما ستلتقي أيضًا مع المكسيك وبولندا.