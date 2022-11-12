بعد حملة تشويه ضد قطر.. البرازيل تطالب بالتركيز على الرياضة في كأس العالم
أيّد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم دعوة الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (فيفا) إلى التركيز على كرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بعد حملة تشنها دول أوربية على قطر مع اقتراب المونديال.
وجاءت دعوة الاتحاد البرازيلي إلى التركيز على الرياضة بعد دعوة مماثلة من اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) طالب فيها “بتنحية الخلافات والمشاحنات جانبًا” عند انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
نجم منتخب #المغرب #عزيز_بنيج: لا تعطونا دروسا في الأخلاق.. فقط العبوا كرة القدم#مونديال_قطر #كأس_العالم_قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022 #الجزيرة_مباشر #Qatar2022 pic.twitter.com/uTnF0GwLL6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2022
وواجهت قطر منذ حصولها على حق استضافة البطولة عام 2010 سيلًا من الحملات التي هدفت إلى تشويه البطولة.
وطالب بيان اتحاد البرازيل “بكرة قدم تخلو من أي تحيز أو مواقف سابقة تتعلق بالأصل أو الدين أو الميول الجنسية، وأن يستمتع بها جميع المشجعين”.
مطار ميونيخ يمنع مشجعا يحمل جنسية أوروبية من السفر إلى الدوحة لحضور كأس العالم #قطر_2022#الجزيرة_مباشر #ألمانيا #قطر2022 pic.twitter.com/T1QykANoUt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2022
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أكد دعمه لاستضافة قطر للمونديال، مشددًا على أنه سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها.
وأكد الاتحاد في بيانه رفضه كل حملات التشويه والتشكيك “المغرضة التي لا تستند إلى حقائق، وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية فقط”.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه “محبي كرة القدم وعشاقها في العالم للاستمتاع بكأس العالم بقطر، في تجربة متميزة للتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية”.