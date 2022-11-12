إعلان قائمة منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم 2022

أعلن باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، الذي سيقام من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وضمت قائمة منتخب كوريا الجنوبية، المهاجم سون هيونغ-مين وصانع الألعاب لي كانغ-إين، واللاعب لي كانغ-إين المحترف في إسبانيا، إلى جانب كيم مين-جاي لاعب نابولي الإيطالي، ولاعبي الوسط لي جاي-سونغ وجيونغ وو-يونغ المحترفين في ألمانيا، وهوانغ هي-تشان لاعب ولفرهامبتون وندررز، و3 لاعبين من نادي أولسان هيونداي الذي توج مؤخرا بلقب الدوري الكوري، وهم حارس المرمى جو هيون-وو والمدافعين كيم يونغ-غوون وكيم تاي-هوان، إلى جانب 6 لاعبين من جيونبوك هيونداي موتورز.

وجاءت قائمة منتخب كوريا الجنوبية النهائية المكونة من 26 لاعبا كالآتي: في حراسة المرمى.. كيم سيونغ-غيو (الشباب)، جو هيون-وو (أولسان هيونداي)، سونغ بوم-كيون (جيونبوك هيونداي موتورز).

وفي الدفاع: كيم مين-جاي (نابولي)، كيم جين-سو (جيونبوك هيونداي موتورز)، هونغ تشول (دايغو)، كيم مون-هوان (جيونبوك هيونداي موتورز)، يون جونغ-غيو (سيؤول)، كيم يونغ-غوون (أولسان هيونداي)، كيم تاي-هوان (أولسان هيونداي)، كوون كيونغ-وون (غامبا أوساكا)، تشو يو-مين (دايجون سيتزنز).

وفي خط الوسط: جونغ وو-يونغ (السد)، نا سانغ-هو (سيؤول)، بايك سيونغ-هو (جيونبوك هيونداي موتورز)، سون جون-هو (شاندونغ تايشان)، سونغ مين-كيو (جيونبوك هيونداي موتورز)، كوون تشانغ-هوون (غيمتشيون سانغمو)، سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبر)، لي جاي-سونغ (ماينز)، هوانغ هي-تشان (ولفرهامبتون وندررز)، هوانغ إين-بيوم (أولمبياكوس)، جيونغ وو-يونغ (فرايبورغ)، لي كانغ-إين (ريال مايوركا).وفي الهجوم: هوانغ وي-جو (أولمبياكوس)، تشو غوي-سونغ (جيونبوك هيونداي موتورز).

وكان المهاجم سون هيونغ قد تعرض لكسر في عظام الوجه، خلال مشاركته الأسبوع قبل الماضي مع نادي توتنهام هوتسبير في مباراة أمام مرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوربا، وأُجريت له عملية جراحية ناجحة.

وقال مدرب منتخب كوريا اليوم بعد الكشف عن التشكيلة: “نحن على اتصال مع المهاجم سون هيونغ-مين ومع الطاقم الطبي في نادي توتنهام، ولكن التوقيت الدقيق لقدرته على المشاركة في التدريبات لم يتحدد بعد.

وأضاف: “يجب علينا أن ننتظر، ويجب أن نقوم بتقييم حالته يوميا، لكن لا يزال لدينا الوقت، والأمر الأهم هو أن يتعافى ويشعر بالراحة، ثم سنقوم باتخاذ القرار النهائي”.

وتابع: “أنا سعيد لأننا حققنا هدفنا الأساسي في التأهل لكأس العالم، الهدف الرئيسي عند قدومي إلى هنا كان مساعدة الفريق من أجل التأهل إلى كأس العالم، قمنا بتحقيق ذلك، والآن يجب أن نحافظ على الاحترافية والتواضع ونستمتع بالمشاركة في أكبر بطولة على صعيد المنتخبات الوطنية”.

ويستهل منتخب كوريا الجنوبية مشوار المنافسة في كأس العالم بمقابلة أوروغواي يوم 24 نوفمبر الجاري، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه غانا والبرتغال.

ويطمح منتخب كوريا الجنوبية إلى التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ بلوغ دور الـ16 عام 2010.