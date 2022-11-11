فيليكس سانشيز يعلن قائمة منتخب قطر المشاركة في مونديال 2022

أعلن الإسباني “فيليكس سانشيز” مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للعنابي التي ستخوض نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وضمّت القائمة 26 لاعبًا من أصل 27 كان المدرب الإسباني قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر دخله المنتخب القطري في إسبانيا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).

الدفاع: بيدرو ميغيل ومصعب خضر وطارق سلمان وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن (السد) وبسّام الراوي وإسماعيل محمد (الدحيل) وهمام الأمين (الغرافة) وجاسم جابر (العربي).

الوسط: مصطفى طارق وعلي أسد ومحمد وعد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس (السد) وكريم بوضياف وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم ونايف الحضرمي (الريان) وخالد منير (الوكرة).

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة) وأكرم عفيف (السد) والمعز علي ومحمد مونتاري (الدحيل).

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍! نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆. لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

ومن المُنتظر أن تعود بعثة المنتخب القطري إلى الدوحة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للدخول في معسكر داخلي مغلق ابتداءً من 14 نوفمبر الجاري، أي قبل ستة أيام من انطلاق المنافسات.

وسيلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الإكوادور في الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري على استاد البيت، ثم يواجه منتخب السنغال يوم 25 من الشهر نفسه على استاد الثمامة، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 29 من الشهر نفسه على استاد البيت.