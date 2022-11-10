وصول المنتخب الأمريكي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم (فيديو)

وصل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويلعب المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وويلز وإنجلترا.

ويفتتح المنتخب الأمريكي مشواره بالمونديال بمواجهة منتخب ويلز يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على استاد أحمد بن علي، قبل مواجهة منتخب إنجلترا يوم 25 من الشهر نفسه على استاد البيت، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 29 منه على استاد الثمامة.

وأعلن جريج برهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي في وقت سابق الخميس القائمة النهائية للمنتخب المكونة من 26 لاعبًا استعدادًا لخوض منافسات المونديال.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: إيثان هورفات وشون جونسون ومات تورنر.

وفي الدفاع: ووكر زيمرمان وكاميرون كارتر-فيكرز وسيرجينيو ديست وآرون لونغ وأنتوني روبنسون وتيم ريم وجو سكالي ودي أندري يدلين وشاكيل مور.

وفي الوسط: كيلين أكوستا وتايلر أدامز ولوكا دي لا توري وستون ماكيني ويونس موسى وكريستيان رولدان.

وفي الهجوم: جيوفاني رينا وخيسوس فيريرا وجوردان موريس وكريستيان بوليسيك وجوش سيرجنت وحجي رايت وتيموثي وياه.