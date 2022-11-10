كأس العالم قطر 2022.. مارتينيز يكشف عن قائمة بلجيكا للمونديال

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، اليوم الخميس، عن قائمة الـ26 لاعبًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تقام في المدة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانضم روميلو لوكاكو مهاجم إنترميلان الإيطالي إلى القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا، رغم معاناته من إصابة في الفخذ اليسرى، تسببت في تراجع مشاركاته مع ناديه هذا الموسم، حيث ظهر في 5 مباريات فقط.

وغاب لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 66 هدفًا، لمدة شهرين في بداية الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة، ثم تعرض لإصابة في الفخذ بعد مدة وجيزة من عودته لإنترميلان، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي.

قائمة المنتخب البلجيكي

حراسة المرمى

تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

سيمون منيوليه (كلوب بروغ)

كوين كاستيلز (فولفسبورغ الألماني)

خط الدفاع

يان فيرتونخن (أندرلخت البلجيكي)

توبي ألديرفيرلد (أنتويرب البلجيكي)

توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)

تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)

زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي)

ووت فايس (ليستر سيتي الإنجليزي)

أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي)

أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد)

أرتور تياتي (رين الفرنسي)

خط الوسط

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)

تشارلز دو كاتيلير (ميلان الإيطالي)

يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي)

يانيك كاراسكو (أتليتكو مدريد الإسباني)

هانز فاناكين (كلوب بروغ)

لياندر ديندونكر (أستون فيلا الإنجليزي)

جيريمي دوكو (رين الفرنسي)

خط الهجوم

إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)

روميلو لوكاكو (إنترميلان الإيطالي)

لياندرو تروسارد (برايتون الإنجليزي)

ميتشي باتشواي (فناربخشة التركي)

دريس ميرتنز (غالاتا سراي التركي)

لويس أوبيندا (لنس الفرنسي)

ويخوض منتخب بلجيكا نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كندا والمغرب وكرواتيا، وسيبدأ مشواره في البطولة أمام نظيره الكندي يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب أحمد بن علي، ثم يلعب مع نظيره المغربي يوم 27 من الشهر نفسه على ملعب الثمامة، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء كرواتيا في الأول من ديسمبر المقبل بملعب أحمد بن علي.