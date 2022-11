فيفا ينشر دليلا مفصلا بالمعلومات الأساسية عن المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دليلا عن المعلومات الأساسية التي يتعين معرفتها عن بطولة كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار (فيفا) إلى قائمة المنتخبات المشاركة وعدد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم والاستعانة بهم في كل مباراة، ومعايير الحسم عند التعادل ومعايير توقيف اللاعبين بسبب البطاقات الملونة وغيرها من المعلومات المهمة.

بدأ الدليل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخبين القطري ونظيره الإكوادوري في 20 نوفمبر. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها المسابقة خلال الشهور الأخيرة من السنة، بدلا من فصل الصيف كما جرت العادة طوال عمر الكأس الذي يناهز 92 عاما.

وستتوزع مباريات المونديال على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب “البيت” في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، ويقام النهائي في ملعب لوسيل.

وذكر فيفا أنها ستكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا، توج 7 منها باللقب في الدورات السابقة (البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا) في حين يسعى 25 منتخبا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.

وانطلاقا من المونديال القادم، الذي يقام عام 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيصبح عدد المنتخبات 48.

