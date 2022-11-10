فيفا ينشر دليلا مفصلا بالمعلومات الأساسية عن المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دليلا عن المعلومات الأساسية التي يتعين معرفتها عن بطولة كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار (فيفا) إلى قائمة المنتخبات المشاركة وعدد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم والاستعانة بهم في كل مباراة، ومعايير الحسم عند التعادل ومعايير توقيف اللاعبين بسبب البطاقات الملونة وغيرها من المعلومات المهمة.

بدأ الدليل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخبين القطري ونظيره الإكوادوري في 20 نوفمبر. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها المسابقة خلال الشهور الأخيرة من السنة، بدلا من فصل الصيف كما جرت العادة طوال عمر الكأس الذي يناهز 92 عاما.

Heading to #Qatar2022 with the second-youngest roster in the nation's history 🇺🇸#FIFAWorldCup | @USMNT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022

وستتوزع مباريات المونديال على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب “البيت” في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، ويقام النهائي في ملعب لوسيل.

وذكر فيفا أنها ستكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا، توج 7 منها باللقب في الدورات السابقة (البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا) في حين يسعى 25 منتخبا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.

وانطلاقا من المونديال القادم، الذي يقام عام 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيصبح عدد المنتخبات 48.

We're @ArjenRobben days away from the start of the #FIFAWorldCup ⌛️ Who is your favourite player to wear the #11 shirt? 👕 pic.twitter.com/eIVxLAxo9U — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022

توزيع المنتخبات

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

Hamad International Airport awaits Group B ✈️ #Qatar2022 pic.twitter.com/mwC8Bb3KCt — Road to 2022 (@roadto2022en) November 9, 2022

ويواجه كل منتخب بقية منتخبات مجموعته، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على أعلى نقاط (3 نقاط في حالة الفوز ونقطة واحدة في حالة التعادل) في كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

وستدخل المنتخبات الستة عشر الباقية دور خروج المغلوب، حيث يتأهل المنتصر ويغادر الخاسر المسابقة. وستجري مباريات ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي بهذه الطريقة، وسيخوض المنتخبان المتأهلان في المربع الذهبي المباراة النهائية.

Messi 👑

Maradona ⭐️

Pele ✨

Cruyff 🤯 True dribbling magicians 🪄 pic.twitter.com/biVy3PoWfC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022

معايير الحسم

وبالنسبة لمعايير الحسم في حال التعادل في عدد النقاط، فقد أكد فيفا أنها ستخضع خلال دور المجموعات لعوامل: مجموع النقاط، ثم فارق الأهداف (التفوق من نصيب صاحب الحصيلة الكبرى) يليهما عدد الأهداف (التفوق من نصيب صاحب أكبر عدد من الأهداف) تعقبها نتيجة المواجهة المباشرة، ثم اللعب النظيف (ويكون الفوز من نصيب المنتخب الذي سجل أقل عدد من النقاط بهذا الخصوص).

ولا يكون التعادل ممكنا خلال دور خروج المغلوب (الأدوار الإقصائية). ففي حال انتهاء دقائق المباراة التسعين بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل، يتم حسم المواجهة بالركلات الترجيحية.

Shot stoppers 🧤🛑 Which #FIFAWorldCup save will you never forget? pic.twitter.com/0jsGRsDlHe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022

وسيخوض 832 لاعبا منافسات المونديال، حيث يحق لكل منتخب تسجيل 26 لاعبا (بزيادة 3 لاعبين إضافيين مقارنة بالدورة السابقة قبل 4 سنوات). وسيتم الإعلان عن قوائم المنتخبات بتاريخ 14 نوفمبر على أقصى حدّ.

أما عدد التغييرات المسموح بها في كل مباراة، وطبقا للقواعد التي تم سنها في بداية جائحة كورونا، فيحق لكل منتخب تغيير 5 لاعبين. ويستطيع كل مدرب إجراء هذه التغييرات على 3 دفعات. وفي دور خروج المغلوب، يجوز لكل منتخب القيام بتغيير إضافي في حالة الوصول إلى الشوطين الإضافيين.

9️⃣7️⃣4️⃣ reasons to be excited for #Qatar2022 😉 pic.twitter.com/VrwW6c16Sc — Road to 2022 (@roadto2022en) November 8, 2022

وحول القواعد المتبعة في إيقاف اللاعبين، فسيتم تلقائيا إيقاف كل لاعب يحصل على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين، وسيمنع من خوض المباراة التالية لمنتخبه.

وينطبق الأمر ذاته على اللاعب الذي يُطرَد. ويمكن اتخاذ عقوبات أخرى من قبل لجنة فيفا التأديبية حسب خطورة الوقائع المعنية عند نهاية دور الثمانية، ويتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون قبل ذلك، ويدخل اللاعبون منافسات المربع الذهبي دون احتسابها بخصوص التوقيف.

Cruising down the the streets of Doha with the biggest names in football 😎 #Qatar2022 pic.twitter.com/EpftkX0sbE — Road to 2022 (@roadto2022en) November 7, 2022

وتطرق الدليل إلى تميمة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي أعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، وتحمل اسم “لعيب”، وقد تم استلهام تصميم التميمة من شكل العقال العربي.

أمّا الكرة الرسمية للمسابقة، فقد صممتها شركة أديداس، الراعي الرسمي للبطولة، وأطلق عليها اسم “الرحلة”.