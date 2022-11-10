إنجلترا تعلن تشكيلة منتخبها المشارك في كأس العالم قطر 2022

أعلن جاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 في قطر.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، بينهم جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي وكالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، وماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

ولم يلعب ماديسون وويلسون مع إنجلترا منذ عام 2019، كما ظهر راشفورد مع المنتخب آخر مرة بديلًا في نهائي بطولة أوربا 2020 في يوليو/تموز الماضي.

وتم ضم ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفن فيليبس، اللذين تعرضا للإصابة خلال معظم الموسم، مع مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير على الرغم من عدم اللعب بانتظام مع ناديه.

وغاب عن القائمة إيفان توني مهاجم برنتفورد، رغم استدعائه للمرة الأولى لتمثيل المنتخب خلال مباريات دوري الأمم الأوربية ضد إيطاليا وألمانيا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتم استبعاد جيمس وارد-براوز لاعب وسط ساوثامبتون من القائمة أيضًا.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وإيران وويلز، وستخوض أولى مبارياتها أمام إيران في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإنجليزي على النحو التالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) آرون رامسدال (أرسنال).

المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) كونور كوادي (إيفرتون على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز) إريك داير (توتنهام هوتسبر) هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد) جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) بن وايت (أرسنال).

لاعبو الوسط: جود بلينغهام (بروسيا دورتموند) كونور غالاغر (تشيلسي) جوردان هندرسون (ليفربول) مايسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (مانشستر سيتي) ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

المهاجمون: فيل فودن وجاك جريليش (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام هوتسبر) جيمس ماديسون (ليستر سيتي) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال) رحيم سترلينغ (تشيلسي) كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).