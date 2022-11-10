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رونالدو وعناصر الخبرة على رأس قائمة البرتغال لكأس العالم 2022

فرناندو سانتوس مدرب البرتغال
فرناندو سانتوس مدرب البرتغال (رويترز)
10/11/2022-|آخر تحديث: 10/11/202210:42 PM (مكة المكرمة)

أعلن فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022، التي شهدت وجود عناصر الخبرة المتمثلة في كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وبيبي مدافع بورتو والحارس روي باتريسيو.

وضم المدرب المتوج ببطولة أوربا 2016، 26 لاعبًا، في قائمة المنتخب الذي كان المركز الثالث عام 1966 هو أفضل إنجازاته في نهائيات كأس العالم.

وغاب عن القائمة ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وسيطر الدوري الإنجليزي الممتاز على اختيار سانتوس، إذ ضم 10 لاعبين من أندية مختلفة.

وتفتتح البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل اللعب أمام أوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

حراس مرمى: ديوغو كوستا – روي باتريسيو – جوزيه سا

المدافعون: جواو كانسيلو – روبن دياز – ديوغو دالوت – بيبي – دانيلو بيريرا – أنطونيو سيلفا – نونو منديز – رفائيل جيريرو.

لاعبو الوسط: روبن نيفيز – وليام كارفاليو – جواو بالينيا – برونو فرنانديز – فيتينيا – أوتافيو – ماتيوس نونيز – برناردو سيلفا – جواو ماريو.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو – جواو فيلكس – رافائيل لياو – ريكاردو هورتا – أندريه سيلفا – جونسالو راموس.

المصدر : رويترز