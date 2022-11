رونالدو وعناصر الخبرة على رأس قائمة البرتغال لكأس العالم 2022

أعلن فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022، التي شهدت وجود عناصر الخبرة المتمثلة في كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وبيبي مدافع بورتو والحارس روي باتريسيو.

وضم المدرب المتوج ببطولة أوربا 2016، 26 لاعبًا، في قائمة المنتخب الذي كان المركز الثالث عام 1966 هو أفضل إنجازاته في نهائيات كأس العالم.

وغاب عن القائمة ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وسيطر الدوري الإنجليزي الممتاز على اختيار سانتوس، إذ ضم 10 لاعبين من أندية مختلفة.

وتفتتح البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل اللعب أمام أوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022