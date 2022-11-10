غوتزه يعود.. الكشف عن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال قطر 2022

كشف المدرب هانسي فليك، الخميس، عن تشكيلة منتخب ألمانيا الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأعلن فليك عن عودة ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014، بعد غياب عن الفريق دام 5 سنوات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي لبطولة كأس العالم على تويتر، صورة اللاعب الألماني وهو يقّبل كأس العالم في البطولة التي سجل فيها هدف النهائي لمنتخب بلاده.

واستبعد مدرب المنتخب الألماني ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند وزميله ماتس هوميلس من القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، فيما انضم الصاعد يوسوفا موكوكو ونيكلاس فولكروج للمرة الأولى لقائمة منتخب ألمانيا.

وكان من المتوقع أن ينضم موكوكو الذي يكمل عامه 18 الأسبوع المقبل وفولكروج مهاجم فيردر بريمن إلى قائمة المنتخب الألماني في ظل إصابة تيمو فيرنر ولوكاس نميشا.

وظهر موكوكو وفولكروج بشكل جيد وسجلا الكثير من الأهداف، ليقرر فليك ضمهما للقائمة النهائية للمونديال ليعطيا المنتخب خيارات أكثر وأملًا في تعويض خيبة الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪 Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

وضمت القائمة أيضًا مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وزميله توماس مولر، إذ يشارك الثنائي في رابع بطولة لكأس العالم، بعد أن أسهما في فوز المنتخب بلقب مونديال البرازيل.

وضمت القائمة خماسي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا والصاعد جمال موسيالا بالإضافة إلى سيرج جنابري وليروي ساني.

ويغيب رويس عن ثالث بطولة كبرى بسبب الإصابة، بينما يغيب زميله ماتس هوميلس، في ظل اعتماد فليك على لاعبين آخرين في خط الدفاع.

ويسافر منتخب ألمانيا إلى عمان، الاثنين المقبل، لخوض معسكر تدريبي قصير، تتخلله مباراة ودية أمام منتخب عمان الأربعاء، وفي اليوم التالي يتوجه إلى قطر لخوض فعاليات المونديال حيث يبدأ مشواره بملاقاة اليابان في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل أن يواجه إسبانيا وكوستاريكا.

وتضم قائمة المنتخب الألماني في حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة) وكيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

وفي خط الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون) وماتياس جنتر (فرايبورج) وكريستيان جونتر (فرايبورج) وتيلو كيرير (ويستهام يونايتد)، ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج) وديفيد راوم (لايبزيج) وأنطونيو روديجر (ريال مدريد) ونيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) ونيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند).

وضمت القائمة في خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) وجوليان براندت (بوروسيا دورتموند) وجوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) وليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) وماريو غوتزه (آينتراخت فرانكفورت).

وفي الهجوم: كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند) ويوسوفا موكوكو (دورتموند) وليروي ساني (بايرن ميونيخ) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) وسيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، وكاي هافرتز (تشيلسي) ونيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).