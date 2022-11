غوتزه يعود.. الكشف عن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال قطر 2022

كشف المدرب هانسي فليك، الخميس، عن تشكيلة منتخب ألمانيا الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأعلن فليك عن عودة ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014، بعد غياب عن الفريق دام 5 سنوات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي لبطولة كأس العالم على تويتر، صورة اللاعب الألماني وهو يقّبل كأس العالم في البطولة التي سجل فيها هدف النهائي لمنتخب بلاده.

واستبعد مدرب المنتخب الألماني ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند وزميله ماتس هوميلس من القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، فيما انضم الصاعد يوسوفا موكوكو ونيكلاس فولكروج للمرة الأولى لقائمة منتخب ألمانيا.

وكان من المتوقع أن ينضم موكوكو الذي يكمل عامه 18 الأسبوع المقبل وفولكروج مهاجم فيردر بريمن إلى قائمة المنتخب الألماني في ظل إصابة تيمو فيرنر ولوكاس نميشا.

وظهر موكوكو وفولكروج بشكل جيد وسجلا الكثير من الأهداف، ليقرر فليك ضمهما للقائمة النهائية للمونديال ليعطيا المنتخب خيارات أكثر وأملًا في تعويض خيبة الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪

Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz

— Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022