وزارة الأوقاف القطرية تدشن جناحًا للتعريف بالإسلام أثناء المونديال (فيديو)

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جناحًا للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك به دعاة من جنسيات عدة، توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصا القطرية، والتعريف بها.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب (البيت) في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يومًا، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر والذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر -في ملعب (لوسيل) الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

