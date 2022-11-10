بقدرة استيعابية تبلغ 58 مليون مسافر سنويا.. قطر تعلن اكتمال توسعة مطار حمد الدولي (فيديو)

أعلنت قطر، الخميس، اكتمال توسعة مطار حمد الدولي، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويتماشى التوسع الكبير مع قدوم الزوار والمشجعين ويسهل انسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية بالتزامن مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المطار بدر محمد المير، في كلمة بمناسبة الافتتاح، إنه تم الانتهاء من جميع مشاريع توسعة مطار حمد الدولي بنجاح، موضحا أن التوسعة الجديدة رفعت السعة الاستيعابية للمسافرين إلى 58 مليون مسافر بدلا من 40 مليونا.

وكشف عن زيادة 34 موقفا للطائرات على مساحة 270 ألف متر مربع ليصبح إجمالي المواقف 180، مشيرا إلى أن مبنى شحن الحقائب في المطار أصبح الأكبر في العالم، بعد رفع سعته التخزينية إلى 25 ألف حقيبة في الساعة.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر “رغم الحملة الإعلامية السلبية ضد بلدنا، فإننا دائما ما نتفوق على منافسينا وإنجازاتنا تتحدث عنا”.

وأشار الباكر إلى أن السعة الاستيعابية المخطط لها مستقبلا لمطار حمد الدولي هي 75 مليون مسافر سنويا، فضلا عن إنشاء محطة قطار أسفل المبنى.

#مطار_حمد_الدولي @HIAQatar يجمع الناس معاّ من كل الجنسيات، ويحول العالم إلى قرية عالمية. pic.twitter.com/t2MrFEd3GQ — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) October 8, 2022

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي افتتح مطار حمد الدولي (فندق أوريكس الحديقة) وهو ثاني فنادق بالمطار وأحدث وجهة لاستقبال المسافرين داخل المطار خلال رحلات توقفهم بالدوحة.

ويقع الفندق في (نورث بلازا) أحد الإضافات الجديدة الناتجة عن مشروع التوسعة الذي يشهده المطار، وسيصبح جاهزا تماما للكشف عنه بالتزامن مع انطلاق منافسات المونديال المرتقبة.

بهدف منح التكامل الحسّي لذوي التوحد والإعاقة.. وزارة #التنمية_الاجتماعية_والأسرة بالتعاون مع #الشفلح يُعلنان عن تشغيل صالة "مُزن" بمطار حمد الدولي، حيث تمّ تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والمعدّات التعليمية والتأهيلية الهادفة لتوفير أفضل تجربة سفر يستحقّونها أثناء وجودهم في #قطر pic.twitter.com/wcqEjC59pb — وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (@MSDF_Qatar) October 25, 2022

وأطلق مطار حمد الدولي مبادرة تكنولوجيا “التوأم الرقمي” التي توفر استعراضا شاملا وفوريا لعمليات المطار عبر واجهة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، يقوم فيها النظام التحليلي بدمج المعلومات الواردة من أنظمة المطار المتعددة وتقديم توصيات ذكية من شأنها أن تسهم في تعزيز الأداء وتحسين العمليات.

وتتأهب قطر لتدفق الجماهير من جميع أنحاء العالم مع استضافتها نهائيات البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.