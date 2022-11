بقدرة استيعابية تبلغ 58 مليون مسافر سنويا.. قطر تعلن اكتمال توسعة مطار حمد الدولي (فيديو)

أعلنت قطر، الخميس، اكتمال توسعة مطار حمد الدولي، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويتماشى التوسع الكبير مع قدوم الزوار والمشجعين ويسهل انسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية بالتزامن مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المطار بدر محمد المير، في كلمة بمناسبة الافتتاح، إنه تم الانتهاء من جميع مشاريع توسعة مطار حمد الدولي بنجاح، موضحا أن التوسعة الجديدة رفعت السعة الاستيعابية للمسافرين إلى 58 مليون مسافر بدلا من 40 مليونا.

