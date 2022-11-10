إعلان تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في مونديال قطر

أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكى، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشملت القائمة 26 لاعبا، يتوزعون على المراكز التالية:

حراسة المرمى

ياسين بونو، إشبيلية الإسباني.

منير المحمدي، الوحدة السعودي.

أحمد رضا التكناوتي، الوداد الرياضي المغربي.

خط الدفاع

أشرف حكيمي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

نصير مزراوي، بايرن ميونيخ الألماني.

نايف أكرد، ويستهام يونايتد الإنجليزي.

رومان سايس، بيشيكتاس التركي.

أشرف داري، بريست الفرنسي.

جواد الياميق، بلد الوليد الإسباني.

يحيى عطية الله، الوداد الرياضي المغربي.

بدر بانون، نادي قطر القطري.

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

خط الوسط

سفيان أمرابط، فيورينتينا الإيطالي.

عبد الحميد صابيري، سامبدوريا الإيطالي.

سليم أملاح، ستاندار دو لييغ البلجيكي.

عز الدين أوناحي، أنجي الفرنسي.

بلال الخنوس، جينك البلجيكي.

يحيى جبران، الوداد الرياضي المغربي.

خط الهجوم

حكيم زياش، تشلسي الإنجليزي.

سفيان بوفال، أنجي الفرنسي.

أمين حارث، أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

عبد الصمد الزلزولي، أوساسونا الإسباني.

زكريا أبو خلال، تولوز الفرنسي.

إلياس الشاعر، كوينز بارك رينجيرز الإنجليزي.

يوسف النصيري، إشبيلية الإسباني.

وليد شديرة، باري الإيطالي.

عبد الرزاق حمد الله، اتحاد جدة السعودي.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ويأمل المغاربة تكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة بمونديال قطر، ويستهل مبارياته في الدور الأول بمواجهة كرواتيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب البيت، ثم يلتقي بلجيكا في 27 من الشهر ذاته بملعب الثمامة.

ويختم أسود الأطلس مباريات الدور الأول بمواجهة كندا على ملعب الثمامة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول.