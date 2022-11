استعدادا للمشاركة في كأس العالم.. ماذا يعِد المشجعون قبل القدوم لقطر؟

يتساءل كثير من المشجعين الذين يودون القدوم إلى قطر لمشاهدة نهائيات كأس العالم 22 بالدوحة عن الإجراءات التي يتوجب القيام بها قبل القدوم إلى الدوحة؟

وتقدم الجزيرة مباشر في هذا الدليل المبسط بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تفيد الزائر في الدخول والتنقل في الدوحة خلال فعاليات كأس العالم التي ستنطلق في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وفي هذا الصدد فصلت لجنة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر كيفية القدوم إلى قطر من خلال الرحلات الجوية أو عن طريق البحر أو البرّ.

وفيما يخص القدوم إلى قطر عن طريق الجو حددت اللجنة مطاري حمد الدولي والدوحة، وقالت إن جميع الرحلات التجارية ستحط في مطار حمد الدولي، في حين ستحطّ جميع الطائرات الخاصة في مطار الدوحة الدولي.

ويُمكن للمسافرين القادمين إلى مطار حمد الدولي استخدام الخط الأحمر مباشرة إلى وسط الدوحة من محطة مطار حمد الدولي، كما يمكن للمسافرين شراء بطاقة رحلات من أي محطة مترو.

وفي الفترة من 10 نوفمبر إلى 23 ديسمبر، يمكن لحاملي التذاكر استخدام بطاقة هَيّا الرقمية الخاصة بهم وتطبيق ( Hayya to Qatar 2022) المتاح على كل من آي أو إس وأندرويد، وذلك للتنقل مجاناً بواسطة المترو.

وتضم محطات مترو الدوحة تجهيزات تسهّل الوصول كالمصاعد والمساحات المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، كما يُسمح باصطحاب كلاب الإرشاد لذوي الإعاقة البصرية.

ويمكن للمسافرين القادمين إلى الدوحة استخدام سيارات الأجرة (كروه) على مدار الساعة، ويمكن الدفع نقداً أو بالبطاقة البنكية أو بواسطة الهاتف الجوال.

ويتمتع المشجعون الذين يصلون إلى مطار حمد الدولي بخدمة الحافلات المباشرة من وإلى قرى المشجعين في (بروة مدينتنا)، و(بروة براحة الجنوب)، والفنادق العائمة في ميناء الدوحة.

The moon shines bright and illuminates the path to glory at #Qatar2022 🌝 pic.twitter.com/28pwlFFP70

ويمكن الدخول إلى دولة قطر عبر الحدود البرية خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 23 ديسمبر، عن طريق أحد الخيارات الثلاثة التالية:

الدخول إلى قطر باستخدام الحافلة. زيارة قطر ليوم واحد وركن المركبة في المواقف المخصصة للزوار داخل الحدود القطرية. الدخول إلى قطر بالمركبة الخاصة حسب الضوابط والشروط.

What dates are you coming to #Qatar ? Tell us below!👇💬 A world of excitement awaits – see you 🔜 🤩 #VisitQatar #Doha pic.twitter.com/eQyf6E9qvf

It's getting closer! 2️⃣0️⃣ days to go till @FIFAWorldCup ⚽🇶🇦

ولدخول دولة قطر، سيحتاج الزائر إلى بطاقة هَيّا مُوافق عليها، واستيفاء كافة متطلبات الجوازات والجمارك مثل حيازة جواز سفر ساري المفعول إلى 22 مارس 2023.

وتُعتبر بطاقة هَيّا تصريح دخولك إلى دولة قطر خلال البطولة، كما يحتاجها الشخص إلى جانب تذكرة المباراة، لدخول الملاعب، كما أنها تتيح استخدام وسائل المواصلات العامة مجاناً.

ويحدد جهاز قطر للسياحة (EN) مواعيد السفن السياحية المستأجرة التي ستتمركز في ميناء حمد، وسيتم تنظيم جميع ترتيبات السفر الخاصة بالسفن السياحية من قبل مشغلي الرحلات البحرية، ويرتّب منظمو السفن السياحية التنقل من وإلى هذه السفن.

وحددت لجنة المشاريع 3 محطات أساسية لرحلة كأس العالم في الدوحة، تتألف من شراء التذكرة وتحديد مكان الإقامة وطلب بطاقة هَيّا الرقمية، وقالت:

تتألف رحلتك إلى كأس العالم من ٣ محطات أساسية:

1- اشترِ تذاكرك.

2- خطط لمكان إقامتك.

3- اطلب بطاقة هَيّا الرقمية.

وبعد شراء التذاكر عليك تأكيد مكان إقامتك، ويمكنك حجز مكان الإقامة عبر وكالة قطر لأماكن الإقامة، وستحتاج إلى هذه البطاقة لدخول دولة قطر والملاعب وبعد دفع قيمة التذاكر والبدء بالتخطيط لمكان الإقامة أو زيارة قطر ليوم واحد، على جميع المشجعين طلب بطاقة هَيّا الرقمية، آخر خطوة في رحلتهم إلى قطر.

وأخيرا نصحت اللجنة بتحميل تطبيق ( Hayya to Qatar 2022) بوابتك الرقمية للانطلاق إلى عالم مليء بالتجارب الممتعة والمبهرة وتطبيقك للتخطيط لرحلتك خلال كأس العالم FIFA قطر”.

All ticket holders, international and local, MUST hold a Hayya card to be permitted access into stadiums and use free transport during the FIFA World Cup #Qatar2022.

Without it, fans will not be able to enter the country.

Sign up with this link now:https://t.co/pURAc2NrrG pic.twitter.com/sA80503zzk

— Road to 2022 (@roadto2022en) September 28, 2022