“لن نسمح بتشويه البطولة”.. بريطانيا تمنع نحو 1300 مشجع من حضور كأس العالم قطر 2022

منعت بريطانيا مشجعي كرة القدم المتهمين في أحداث العنف والإساءة داخل الملاعب في إنجلترا وويلز من السفر لحضور مبارايات كأس العالم 2022 في قطر، ابتداء من الشهر المقبل.

وأفادت كالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية أن أكثر من 1300 مشجع بريطاني -يخضعون لحظر حضور مباريات كرة القدم- مطالبون بتسليم جوازات سفرهم البريطانية إلى الشرطة بموجب إجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية أن من يمتنعون عن تسليم جوازات سفرهم، ويحاولون السفر لحضور البطولة قد يواجهون السجن لمدة 6 أشهر وغرامة غير محدودة.

وأضافت أنه إذا رغب أي مشجع من بين 1308 أشخاص يخضعون لأوامر حظر السفر إلى دول أخرى خلال الفترة من 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى نهاية المنافسات، فسوف يحتاج إلى الحصول على إذن حتى يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفره.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: “نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر، ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين عن القانون تشوه بطولة مثيرة”.

أعلى حصيلة شغب

وأعلنت السلطات البريطانية في تقرير لها في سبتمبر/أيلول المنقضي أنها نفذت 2198 عملية اعتقال على صلة بكرة القدم بموسم 2021-2022 في إنجلترا وويلز، في أعلى حصيلة منذ موسم 2013-2014.

وشهد الموسم الماضي عودة الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب في كل المباريات للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

وكانت الاعتقالات التي شهدها الموسم الماضي أزيد من موسم 2018-2019، الذي سبق تفشي الفيروس، بنسبة 59%.

وكانت أكثر المخالفات شيوعا بين حالات الاعتقال في الموسم الماضي هي: الإخلال بالنظام العام‬‬ (36%) والشغب باستخدام العنف (20%).

وزاد عدد المباريات التي شهدت وقائع تم الإبلاغ عنها الموسم الماضي بنسبة 60% مقارنة بموسم 2018-2019.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز أن ارتكاب أي تصرف عدائي أو إجرامي من المشجعين في الملاعب يعني عقوبة إيقاف فورية لمدة عام واحد على الأقل.