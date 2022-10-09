كأس العالم قطر 2022.. منتخب الطواحين الهولندية ورحلة البحث عن فك عقدة النهائيات (فيديو)

رغم وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي كأس العالم 3 مرات أعوام 1974 و1978 و2010، إلا أنه عجز عن رفع الكأس.

لكن منتخب الطواحين لم يفقد الأمل في فك عقدة النهائيات هذه المرة في كأس العالم بقطر 2022 تحت قيادة المدرب المخضرم لويس فان خال.

وتتنافس هولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور والسنغال.

المزيد من المعلومات عن المنتخب الهولندي في التقرير التالي الذي أعده الزميل كريم الأسيوطي.