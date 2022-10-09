ماشيًا من جدة إلى الدوحة.. رحالة سعودي للجزيرة مباشر: تفصلني أيام عن قطر وأعتز باحتضانها كأس العالم 2022 (فيديو)

جمع مشجع سعودي بين هوايتين (المشي الجبلي وكرة القدم)، وقرر أن يسافر من جدة إلى قطر سيرًا على الأقدام لحضور نهائيات كأس العالم 2022.

وقال عبد الله السلمي، السبت، لبرنامج (قطر 22) على الجزيرة مباشر، إنه قرر استثمار الهوايتين وحضور كأس العالم بطريقة استثنائية.

بدأت رحلة الشاب السعودي من جدة قبل 30 يومًا قطع فيها مسافة 890 كيلومترًا من 1600، ويقول إنه ينوي أن يقطع المسافة من البحر الأحمر إلى الخليج.

بدأ مشجع سعودي رحلة وصفها أقرباؤه بأنها "مجنونة"بالسير على الأقدام من منزله بجدة على ساحل البحر الأحمر آملا بالوصول إلى الدوحة في الوقت المناسب لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده امام الارجنتين في مونديال قطر 2022 #كأس_العالم_قطر_2022 ⚽️ 🇸🇦 🇶🇦 الله يحفظك وبالسلامة@Abdul_THC pic.twitter.com/2IAyZUTb5F — nasser althani (@nasseralthani55) October 7, 2022

عبّر السلمي عن اعتزازه بتنظيم كأس العالم في دولة خليجية، ووصف الحدث بأنه ليس فقط مباريات لكرة القدم من 90 دقيقة تجمع 22 لاعبًا، بل هو تجمّع للشعوب من جميع دول العالم في بلد واحد يتبادلون فيه الثقافات، مشيرًا إلى أن حضور المونديال بمثابة جولة عبر العالم.

وأفاد الشاب لبرنامج (قطر 22) أنه لم يواجه أي مخاطر في طريقه طيلة الأيام الثلاثين الماضية، لكن الصعوبة تكمن في الطقس والتضاريس، لأن جزءًا من الطريق مُعبَّد وآخر وعر.

ويجد عبد الله في تحديات الطريق متعة إضافية لرحلته التي خبِر خلالها المشي في الجبال والسهول والصحراء.

ووصل الشاب إلى محافظة المزاحمية التي تبعد عن مدينة الرياض نحو 60 كيلومترًا، وعبّر عن سعادته بقطع أكثر من نصف المسافة، وأن ما يفصله عن الوصول إلى الدوحة أيام قليلة.

ويتفاءل السلمي بأن المنتخب السعودي سيقدّم أداء أفضل في كأس العالم 2022، بفضل المدرب واللاعبين الجيدين.

ويوثق الشاب رحلته لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) لتسليط الضوء على الحماس في كل النقاط التي يعبر منها إلى كأس العالم.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، ويسدَل الستار على المنافسات في 18 من ديسمبر/كانون الأول، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.