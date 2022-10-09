كأس العالم قطر 2022.. المنتخب الويلزي يتطلع إلى مشاركة ثانية قوية (فيديو)

تأهل المنتخب الويلزي لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار (64) عامًا، حيث شارك للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه في مونديال السويد عام 1958، وبلغ الدور ربع النهائي وخسر أمام البرازيل.

وسيتنافس منتخب ويلز بالمجموعة الثانية برفقة منتخبات إنجلترا، إيران، أمريكا.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

كل المعلومات عن المنتخب الويلزي، في تقرير الزميل كريم الأسيوطي.