كأس العالم قطر 2022.. السنغال تطمح إلى تكرار إنجاز مونديال 2002 (فيديو)

يخوض منتخب السنغال نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، ويأمل تكرار إنجاز مونديال 2002 في كوريا واليابان عندما نجح في التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أنه يضم كتيبة كبيرة من النجوم على رأسهم ساديو ماني وإسماعيلا سار والحارس إدوارد ميندي.

وتتنافس السنغال ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور وهولندا.

المزيد من المعلومات عن منتخب السنغال في تقرير الزميل كريم الأسيوطي.