“قناديل السماء”.. الفيفا يبث أغنية جديدة للمونديال بمشاركة 4 فنانات عربيات (شاهد)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أغنية جديدة خاصة بالمونديال عنوانها “قناديل السماء” (Light The Sky)، بمشاركة 4 من أشهر الفنانات في الوطن العربي، لتصبح بذلك أحدث أغنية تبث على موجات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وصدحت بالأغنية كل من الإماراتية بلقيس والمغربية الكندية نورة فتحي والعراقية رحمة رياض وكاتبة الأغاني منال المغربية، كما احتفى فيديو الأغنية –التي حققت مليون مشاهدة على موقع يوتيوب الفيفا خلال ساعات– بأول مشاركة للنساء في تحكيم المونديال.

وأظهر فيديو الأغنية الحكمات الست اللواتي سيدرن بعض مباريات البطولة ويساعدن على تحكيمها، وهن الفرنسية ستيفاني فرابارت والرواندية سليمة موكانسانجا واليابانية يوشيمي ياماشيتا وهن حكمات رسميات، والبرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز والأمريكية كاثرين نيسبيت وهنّ حكمات مساعدات.

“قناديل السماء”

وتعتبر أغنية “قناديل السماء” الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة لبطولة كأس العالم FIFA قطر2022، بعد أغنية هيا هيا (نحن أفضل معًا)، وأغنية “ارحبو” ، ومقطع The World is Yours to Take، وسيصدر المزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في 20 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وتجمع الموسيقى التصويرية الرسمية أغاني متعددة بين الفنانين والمشجعين واللاعبين، في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى وكرة القدم.

وأوضح ريدوان منتج الأغاني والمدير التنفيذي للترفيه بالفيفا، أن “قناديل السماء” تدعونا إلى الغناء معًا إن كنا حقًّا متحدين، وتحيي روح الاحتفال الجماعي ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما أنها رسالة محفزة لتقديم بطولة مختلفة بطرازها الرفيع.

The latest single from the FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Soundtrack has just been released! 🚨 'Light The Sky' features @BalqeesFathi, Nora Fatehi, Manal, @RahmaRiad and @RedOne_Official ✨ Watch the official music video ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 7, 2022

جذور شرقية

ولفت إلى أن جذور هذه الأغنية تعود إلى الشرق الأوسط، وتبرز أول حكمات يشاركن في كأس العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيصل صداها إلى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء من كافة الأعمار.

من جهتها، قالت الفنانة رحمة رياض “لطالما حلمت بإصدار أغنية ذات معنى كبير، وقد تحقق لي هذا.. وآمل أن تتحقق أحلام غيري أيضا بفضل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي من الرائع أن نراها في الشرق الأوسط.. فأنا أتطلع بشغف إلى اكتشاف العالم لوطننا العربي”.

"Light the Sky"

أجدد أغاني مونديال #قطر2022 مُتاحة الآن على اليوتيوب 🔥 — Road to 2022 (@roadto2022) October 7, 2022

لغة الكرة ولغة الموسيقى

بدورها ذكرت الفنانة نورة فتحي أنها شاهدت بأم عينيها في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم لا تختلف عن لغة الموسيقى، فلكل منهما جمهور شغوف، مضيفة “لقد تشرفت بالتعاون مع سيدات شغوفات وموهوبات لإصدار هذا المقطع الذي يحتفي بأصولنا كما يحتفي بإثارة كأس العالم”.

كما وصفت الفنانة بلقيس الأغنية بأنها “مذهلة، وقالت إنها تمثل كل ما هو إيجابي في أول كأس عالم تقام في الشرق الأوسط”، قائلة “أرى أنه حدث سيجمع بين الناس على اختلاف دولهم، وقد أظهرنا من خلال مقطع الأغنية كيف يمكننا التعاون في سبيل خلق شيء لا ينسى”.

رسالة ملهمة

ومن جانبها، أكدت الفنانة منال أن أغنية “قناديل السماء” تحمل رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي، كما أنها تحتفي بأول كأس للعالم في منطقتنا، وبقوة النساء وإبداعهن وعزمهن، وستشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم كله من خلال هذا المهرجان الكروي المميز في دولة قطر.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.