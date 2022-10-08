حكايات المونديال مع علاء صادق.. الهولندي الطائر يوهان كرويف (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية هذه الحلقة عن الهولندي الطائر يوهان كرويف.

وكرويف هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الهولندية، كما كان الأفضل على مستوى العالم في عصره. لعب نهائي مونديال 1974 وخسره أمام المانيا، ثم رفض أن يسافر إلى الأرجنتين في مونديال 1978 بعد وصول تهديدات له بالخطف والقتل.

ولد كرويف في 25 أبريل/نيسان 1947، وهو أول لاعب ينجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 3 مرات ليتخطى الرقم المسجل حينها باسم أسطورة ريال مدريد ألفريدو دى ستيفانو الذى حصدها مرتين عامي 1957 و1959.