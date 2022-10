ميسي: مونديال قطر 2022 هو آخر مشاركاتي في كأس العالم (فيديو)

أعلن نجم كرة القدم ليونيل ميسي، الخميس، أن مونديال قطر 2022 المنتظر انطلاقه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيكون آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وتعد مشاركة ميسي (35 عامًا) في النسخة المرتقبة من كأس العالم هي الظهور الخامس له مع منتخب بلاده في أهم حدث كروي على الإطلاق.

وقال لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي في مقابلة مع قناة (إي أس بي أن) الأرجنتينية “أشعر fأنني بحالة جيدة، جسديًّا، لكن هذا آخر مونديال لي بالتأكيد”.

ولفت خلال تصريحاته إلى أنه قدم خلال هذا الموسم أداءً استعداديًّا “جيدًا جدًّا” وهو ما لم يستطع فعله العام الماضي.

وتحدث عن أجواء المشاركة في كأس العالم قائلا “هناك قلق كبير وأعصاب مشدودة، لا نطيق الانتظار لنبدأ”.

وخاض ميسي حتى الآن 164 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني أحرز خلالها 90 هدفًا.

وردًّا على سؤال حول أداء منتخب بلاده في كأس العالم، أكد النجم الأرجنتيني أن الفريق وصل إلى “حالة جيدة” وأنه يشارك هذا العام مع مجموعة مدعّمة وقوية جدًّا.

بيد أنه في المقابل أوضح أن “كل الاحتمالات واردة”، ووصف كل مباريات كأس العالم المقبل بأنها “صعبة للغاية”.

وتابع “المرشحون ليسوا دائمًا هم الذين ينتهي بهم الأمر بالفوز أو يسلكون المسار المتوقع، الأرجنتين دائمًا مرشحة بسبب تاريخها لكننا لسنا المرشحين الوحيدين، هناك منتخبات أخرى تتفوق علينا”.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض غمار كأس العالم 2022 ويوجد ضمن مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.

#QatarWorldCup will 'surely' be my last: #LionelMessi

Days before the much-awaited #football #WorldCup, the 35-year veteran confirms that this will be his last world cup.

The last time #Messi was seen in a World Cup final was in 2014 against #Germany. pic.twitter.com/TrDTdzvyfV

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) October 7, 2022