ميسي: مونديال قطر 2022 هو آخر مشاركاتي في كأس العالم (فيديو)

أعلن نجم كرة القدم ليونيل ميسي، الخميس، أن مونديال قطر 2022 المنتظر انطلاقه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيكون آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وتعد مشاركة ميسي (35 عامًا) في النسخة المرتقبة من كأس العالم هي الظهور الخامس له مع منتخب بلاده في أهم حدث كروي على الإطلاق.

وقال لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي في مقابلة مع قناة (إي أس بي أن) الأرجنتينية “أشعر fأنني بحالة جيدة، جسديًّا، لكن هذا آخر مونديال لي بالتأكيد”.

ولفت خلال تصريحاته إلى أنه قدم خلال هذا الموسم أداءً استعداديًّا “جيدًا جدًّا” وهو ما لم يستطع فعله العام الماضي.

وتحدث عن أجواء المشاركة في كأس العالم قائلا “هناك قلق كبير وأعصاب مشدودة، لا نطيق الانتظار لنبدأ”.

وخاض ميسي حتى الآن 164 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني أحرز خلالها 90 هدفًا.

يذكر أن ميسي شارك في المونديال 4 مرات من قبل، إذ ودع من ربع النهائي في نسختي 2006 و2010 أمام ألمانيا وخسر نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا أيضًا، وودع المونديال الماضي من دور الـ16 أمام فرنسا.#الأرجنتين #رياضة — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2022

وردًّا على سؤال حول أداء منتخب بلاده في كأس العالم، أكد النجم الأرجنتيني أن الفريق وصل إلى “حالة جيدة” وأنه يشارك هذا العام مع مجموعة مدعّمة وقوية جدًّا.

بيد أنه في المقابل أوضح أن “كل الاحتمالات واردة”، ووصف كل مباريات كأس العالم المقبل بأنها “صعبة للغاية”.

وتابع “المرشحون ليسوا دائمًا هم الذين ينتهي بهم الأمر بالفوز أو يسلكون المسار المتوقع، الأرجنتين دائمًا مرشحة بسبب تاريخها لكننا لسنا المرشحين الوحيدين، هناك منتخبات أخرى تتفوق علينا”.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض غمار كأس العالم 2022 ويوجد ضمن مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.

#QatarWorldCup will 'surely' be my last: #LionelMessi

Days before the much-awaited #football #WorldCup, the 35-year veteran confirms that this will be his last world cup.

The last time #Messi was seen in a World Cup final was in 2014 against #Germany. pic.twitter.com/TrDTdzvyfV — Pune Mirror (@ThePuneMirror) October 7, 2022

صدمة كروية متوقعة

ورغم أن قرار ميسي بأن مونديال قطر سيكون الأخير له كان متوقعًا، فإنه أحدث صدمة لدى محبي الساحرة المستديرة وعشاق النجم الأرجنتيني.

واعتبر مصطفى ميثم أن غياب ميسي عن بطولات كأس العالم “سيجعل المباريات مملة”.

وقال على مواقع التواصل “خبر صادم.. ومحزن، ستصبح كرة القدم من بعدك مملة ولا تساوي شيئا أيها الإعجازي”.

وفي هذا السياق، علق علي قعاص على تويتر “خبر رحيل ميسي هز كرة القدم، أمر محزن سيظل أفضل لاعب في تاريخ”.

خبر رحيل ميسي هز الكرة القدم أمر محزن 😭😭😭😭😭سياظل أفضل لاعب في تاريخ — علي قعاص (@lyqas81) August 4, 2022

وتمنى حساب يدعى يزيد على تويتر أن يشهد مونديال قطر رفع ميسي لكأس العالم، وقال “خبر محزن جدًّا، إن شاء الله أنه يفعلها في قطر ويرفع الكأس”.

وكانت أول مشاركة دولية لميسي عام 2005 حين جاء بديلا أمام المجر فلعب مدة دقيقتين قبل طرده، لكنه سرعان ما أثبت وجوده في تشكيلة المنتخب الوطني وسافر إلى ألمانيا للمشاركة في أول نهائيات كأس العالم عام 2006.

وشارك ميسي في بطولات كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا، و2014 في البرازيل حين وصلت الأرجنتين إلى النهائي، و2018 في روسيا.