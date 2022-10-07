رحلة تستمر شهرين.. شاب سعودي يسافر من جدة إلى الدوحة سيرا على الأقدام لحضور مباريات كأس العالم (فيديو)

قرر شاب سعودي الذهاب إلى قطر مشيا على الأقدام لمتابعة نهائيات كأس العالم 2022، في رحلة سيقطع فيها ما يقرب 1600 كيلو متر، وهي المسافة بين مدينته جدة والدوحة.

وخطرت فكرة عبور شبه الجزيرة العربية سيراً على الأقدام نحو الدوحة، برأس عبد الله السلمي في وقت سابق من هذا العام، عندما كان يتابع برنامجا تلفزيونيا وعد فيه مسؤول قطري كبير بتجربة “استثنائية” خلال المونديال.

ويتذكّر الشاب البالغ من العمر 33 عاما بحماسة ماذا قال لنفسه حينها “سأذهب إلى الدوحة مهما حدث، حتى لو اضطررت إلى المشي”.

كانت هذه بداية مغامرة جريئة وصفها بعض أقرباء السلمي بأنّها “مجنونة”، إذ تقوم على المشي في رحلة منفردة لمدة شهرين.

#مبادرة_ضيافة_رحال_أرض_الذهب 🇸🇦🇶🇦 كان في زيارتنا بمحافظة القويعية الرحّال السعودي عبدالله السلمي 👈🏻 يسير على قدميه من #جدة إلى #الدوحة لحضور مونديال #قطر2022 ودعم المنتخب المسافة: ١٦٠٠ كم

المدة: 60 يوم الرحال السلمي يستحق الدعم والمتابعة @Abdul_THC

🇸🇦🇶🇦#مهرجان_تمور_القويعية pic.twitter.com/hHbR7rP699 — عبدالعزيز المطوع (@Abo_Rattal) October 5, 2022

ويقول السلمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرحلة الموثقة لآلاف من متابعيه عبر تطبيق سنابشات تهدف إلى تسليط الضوء على الحماس في المنطقة تجاه كأس العالم التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال الشاب الذي كان يعتمر قبعة ويحمل حقيبة ظهر وضع عليها العلمين السعودي والقطري “أعتبر نفسي قطريا مهتما جدا بكأس العالم هذه ونجاحها”.

حرارة عالية وعقارب

ويتمتع السلمي بخبرة طويلة في رحلات المشي في كندا وأستراليا حيث كان يعيش، إلا أن تلك الرحلات تبدو سهلة مقارنة بصعوبة عبور شبه الجزيرة العربية.

وعادة ما يخرج السلمي عند شروق الشمس ويمشي حتى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف صباحا، لكن الحرارة العالية تجبره بعد ذلك على الاستراحة لبضع ساعات قبل العودة في فترة ما بعد الظهر والاستمرار في المشي حتى غروب الشمس.

وبين الحين والآخر يمشي السلمي في المساء ليحافظ على هدفه البالغ 35 كلم في اليوم.

وللحفاظ على حمولة خفيفة، يعيش السلمي على طعام يمكنه شراؤه من محطات الوقود غالبا ما يكون عبارة عن الدجاج والأرز، بينما يستحم ويغسل ملابسه في المساجد.

وتوضح منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحياة على الطريق، من الحياة العادية إلى العقبات التي يواجهها وبينها البحث ليلا عن مكان للنوم أو حتى رؤية عقرب بالقرب من خيمته.

كما يسجل السلمي محادثاته مع السعوديين الذين يلتقي بهم على طول الطريق، وكثير منهم يقدم وجبات خفيفة وعصيرا لمساعدته على مواصلة رحلته.

ويأمل السلمي أن يتمكّن من خلال نشر خبرته في رحلات المشي الطويلة، من إلهام السعوديين الآخرين للتفكير في القيام برحلات عبر بلدهم”.