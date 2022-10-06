قطر تعلن تخفيض ساعات العمل الرسمية خلال كأس العالم (فيديو)

أعلنت الحكومة القطرية، الأربعاء، تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقليص دوامات الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم والفترة التي تسبقها، وذلك تحسبًا للاكتظاظ مع وصول أعداد كبيرة من المشجّعين إلى البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري في فيديو نُشر على تويتر إنه اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 19 ديسمبر/كانون الأول، سيتمّ “تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20%”، على أن يعمل الباقون عن بُعد، مشيرًا إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من 7 صباحًا إلى 11 صباحًا.

وتُستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي

@ALHAJRI_MBN،

يعلن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدوام الرسمي للجهات الحكومية وتفاصيل دوام القطاع التعليمي خلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. pic.twitter.com/lEnumvLdRq — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) October 5, 2022

وفي ما يخصّ القطاع التعليمي، سيُقلّص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 نوفمبر، ليصبح من 7 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وفق المتحدث.

وستُعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.

في المقابل، ستُمارس شركات القطاع الخاص أعمالها الاعتيادية خلال فترة كأس العالم.

وفي السياق، أكّد المتحدث أنه “سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال”.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.9 مليون نسمة. وتتوقع الدوحة تدفقا غير مسبوق من الزائرين قوامه 1.2 مليون شخص لحضور البطولة.