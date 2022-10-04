مدير عمليات استاد لوسيل: تصميم الملعب يعكس الطابع العربي الإسلامي.. وهذا ما يميزه

أكد تميم العابد، مدير عمليات استاد لوسيل -أحد الاستادات الثمانية لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر- أن تصميم الاستاد يجسد الطابع العربي الإسلامي الذي يتميز بكرم الضيافة وحفاوة استقبال الضيوف، مشيرًا إلى أنه مستوحى من الأواني اليدوية التي وصلت من العصر الذهبي لفنون العمارة في العالم الإسلامي.

وأوضح أن تصميم الاستاد -الذي سيشهد نهائي المونديال- يحاكي أيضًا الفنار الذي استُخدم قديمًا لإرشاد السفن عبر انبعاث الضوء من منافذه، حيث تساعد الفتحات الموجودة في الواجهة الخارجية للاستاد على تداخل الضوء والظل، مما يساعد في إضاءة الملعب بعد ساعات المغرب، وكأنه فنار ضخم يُرشد المشجعين من أنحاء العالم إلى موقعه، ويدعوهم إلى زيارته، للترحيب بهم في مقاعده التي تتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وقال العابد في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث “حرص المصمم المعماري الرئيسي لاستاد لوسيل (نورمان فوستر) على دراسة التحف العربية والإسلامية المنحوتة يدويًّا، وركز على تصميم يجمع بين الإناء والفنار، فدمج الفكرتين مما أفرز التصميم الحالي للاستاد، بواجهته الذهبية الجميلة المقوَّسة التي ترونها عند اقترابكم من الملعب”.

ويقع الصرح المونديالي -الذي استقبل أكثر من 75 ألف مشجع في فعالية كأس سوبر لوسيل في سبتمبر/أيلول المنقضي- على مسافة 20 كيلومترًا إلى الشمال من وسط العاصمة الدوحة.

باقي ٢٤ ساعة على انطلاق قمّة كأس سوبر لوسيل 🏆 استمتعوا بجولة جوية في استاد لوسيل 🔥 pic.twitter.com/Wvqf62vvnc — Road to 2022 (@roadto2022) September 8, 2022

ما الإرث الذي سيتركه؟

وعن الإرث الذي سيتركه الاستاد بعد إسدال الستار على مونديال قطر 2022، أوضح العابد أنه يجري حاليًا دراسة عدد من الأفكار للاستفادة من المساحات الداخلية في الاستاد بعد البطولة بما يعود بالنفع على المجتمع والدولة، بما في ذلك تحويله إلى وجهة مجتمعية تشمل وحدات سكنية بإيجارات مخفضة ومحلات تجارية ومدارس ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية، مع الإبقاء عليه صرحًا رياضيًّا جاهزًا لخدمة أي مشاريع رياضية مستقبلية في الدولة.

ومن المقرر تحويل الطبقة العليا من مقاعد المشجعين بالاستاد إلى شرفات خارجية لوحدات سكنية جديدة.

وحصل استاد لوسيل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) من فئة 5 نجوم.

يُذكر أن استاد لوسيل يستقبل 10 مباريات في جميع مراحل منافسات المونديال تبدأ في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني، كما يحتضن المباريات الختامية للمونديال يوم 18 من ديسمبر/كانون الأول.