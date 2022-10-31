كأس العالم قطر 2022.. ملعب البيت صرح رياضي فريد يجسّد جانبًا أصيلًا من الثقافة العربية العريقة

قال الدكتور ناصر الهاجري، مدير ملعب البيت، إن التصميم الفريد للملعب المستوحى من بيت الشَّعر، الذي كان أهل البادية في المنطقة العربية يسكنونه، يعكس جانبًا أصيلًا من الثقافة العربية العريقة.

وأضاف الهاجري أن تصميم الملعب الذي سيشهد حفل افتتاح المونديال، ثم أولى مباريات البطولة، بين قطر والإكوادور، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يلقي الضوء على ما يميز قطر والمنطقة، من كرم الضيافة وطيب الترحاب بالضيوف.

وتوقع الهاجري أن يأسر الصرح المونديالي المذهل قلوب المشجعين من أنحاء العالم.

وأضاف “أردنا من خلال اختيار هذا التصميم إتاحة الفرصة أمام العالم للاطلاع على جزء من تراثنا وثقافتنا، ونجحنا في تشييد صرح رياضي بتصميم لن تجد له مثيلًا في العالم”.

ويقع ملعب البيت في مدينة الخور على بُعد 35 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الدوحة، وحصل الملعب على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” من فئة 5 نجوم عن التصميم والبناء، إضافة إلى شهادة التميز من الفئة “أ” عن إدارة عمليات الإنشاء.

وأضاف الهاجري “حرصنا على توظيف ممارسات الاستدامة في كافة خطوات تشييد الملعب، فقد استخدمنا الصخور الناتجة عن حفر الأساسات، والألواح والصناديق الخشبية المستخدمة في تغليف الآلات والمعدات لبناء المطاعم والمباني والأماكن الترفيهية”.

وتابع: “ملعب البيت هو الوحيد في المنطقة الذي استخدمت فيه الطاقة الشمسية لإضاءة الحديقة ومواقف السيارات، وفي تشغيل أعمدة الإنارة والأعمدة الذكية والواي فاي”.

إرث مستدام

وحول الإرث الذي سيخلفه الملعب بعد إسدال الستار على منافسات البطولة، أشار الهاجري إلى أن المنطقة المحيطة “تضم حديقة عامة افتتحت عام 2020، ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية ومختلف الألعاب مثل البولينغ والكريكيت، إضافة إلى الممشى ومضمار الجري، والعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات ومساحات للعب الأطفال، كما يعد أول استاد في العالم تحتوي المنطقة المحيطة به على ممشى للإبل والخيل”.

وأضاف: “من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد انتهاء البطولة، حيث سيجري تفكيك المقاعد العلوية وإعادة استخدامها لأغراض أخرى، وتحويل الجزء العلوي إلى متاجر وفندق من فئة 5 نجوم لخدمة مجتمع مدينة الخور”.

وتابع: “هناك خطط لإنشاء قاعتي سينما، وفرع لمستشفى متخصص في الطب الرياضي، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية”.

يشار إلى أن ملعب البيت هو ثاني أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات كأس العالم قطر 2022، ويتسع لـ60 ألف مشجع. وقد استضاف أول مباراة على أرضه في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب 2021، بين منتخبي قطر والبحرين.

ويستضيف الملعب 9 مباريات في المونديال، بداية بالمباراة الافتتاحية، ثم مباراة المغرب وكرواتيا ضمن منافسات المجموعة السادسة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية يوم 26 نوفمبر.

ويشهد الملعب في دور المجموعات المباراة المرتقبة بين إسبانيا وألمانيا في المجموعة الخامسة يوم 27 نوفمبر، ومباراة هولندا وقطر في المجموعة الأولى يوم 29 نوفمبر، وكوستاريكا وألمانيا يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتضن ملعب البيت المواجهة التي ستجمع بين أول المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى، يوم 4 ديسمبر، ضمن منافسات دور الـ16.

كما سيستضيف إحدى مباريات ربع نهائي المونديال يوم 10 ديسمبر، على أن تختتم اللقاءات المونديالية على أرضية الملعب بالمباراة الثانية في نصف نهائي البطولة يوم 14 ديسمبر.