دي بروين: كأس العالم المقبلة ستكون حدثا مميزا وقد تكون الأخيرة في مسيرتي

قال النجم البلجيكي كيفن دي بروين إن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، قد تكون الأخيرة في مسيرته.

وأكد دي بروين أنه يتطلع إلى أن يراه أطفاله ينافس على أعلى مستوى.

ولا يزال النجم البلجيكي الدولي يشعر بحالة من الارتياح قبل كأس العالم، وقد سجل لمانشستر سيتي هدف الفوز 1/ صفر في شباك ليستر سيتي أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستسافر أسرة دي بروين إلى قطر لحضور منافسات كأس العالم، حيث سيتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.

وكان دي بروين (31 عاما) قد شارك مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وقد حقق الفريق خلالها المركز الثالث، كما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل، عندما وصلت بلجيكا إلى دور الثمانية، لكنه يدرك أن النسخة المقبلة قد تكون الأخيرة بالنسبة له.

وقال دي بروين: “أسرتي ستذهب لحضور منافسات دور المجموعات، أنا بالطبع في الـ31 عاما من عمري، ولا أعرف ماذا سيحدث خلال 4 أعوام، هذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها أطفالي من حضور كأس العالم”.

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”: “هذا هو سبب قدومهم، سيكون حدثا مميزا، لا أود أن يفوتهم، هم في أعمار 6 و4 أعوام وعامين، الطفلان الكبيران منهم يتابعان كرة القدم إلى حد ما، لكن الطفلة لا تفعل هذا حتى الآن، لكن يمكنها الذهاب والاستمتاع بالشمس واللعب في حوض السباحة”.

وأضاف دي بروين: “أشعر بالحماس، ستكون هذه هي المشاركة الثالثة، والمشاركة دائما ما تشكل أمرا مميزا، هذه الفعاليات هائلة لأنها تحظى بمتابعة الجميع.”