حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ منتخب المغرب في كأس العالم (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

المحلل والناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية اليوم بعنوان (منتخب المغرب.. تاريخ “أسود الأطلس” في بطولات كأس العالم).

وتتطلع الجماهير المغربية إلى مشاركة مميزة لمنتخبها في مونديال قطر، إذ يحظى بأكبر عدد من مرات التأهل إلى نهائيات كأس العالم بين المنتخبات العربية -بالتساوي مع تونس والسعودية- بواقع 6 مشاركات، باحتساب نسخة قطر 2022، كما أنه ثالث منتخبات القارة الأفريقية حضورًا في نهائيات البطولة بعد نيجيريا والكاميرون.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة بمونديال قطر، ويستهل مبارياته في الدور الأول بمواجهة كرواتيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب البيت، ثم يلتقي بلجيكا في 27 من الشهر ذاته بملعب الثمامة، قبل أن يختم أسود الأطلس مباريات الدور الأول بمواجهة كندا في الأول من ديسمبر/كانون الأول بملعب الثمامة.