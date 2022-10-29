هل تدور “الماكينات” الألمانية مجددا في مونديال قطر؟ (فيديو)

يظل المنتخب الألماني دومًا من أقوى المرشحين للفوز بلقب المونديال لما يملكه من تاريخ حافل بالألقاب وكتيبة مدججة بالنجوم.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته بمواجهة اليابان يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب خليفة الدولي، وبعد 4 أيام يواجه المنتخب الإسباني يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب البيت، ويختتم مبارياته في الدور الأول 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 أمام كوستاريكا في ملعب البيت.

وتوّج المنتخب الألماني لكرة القدم بكأس العالم 4 مرات، كان آخرها في مونديال البرازيل عام 2014، فيما كانت مشاركته في مونديال روسيا 2018 الأسوأ على الإطلاق حيث خرج من دور المجموعات وحل في المركز الرابع والأخير للمجموعة السادسة بعد هزيمتين أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وفوز يتيم على منتخب السويد.

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