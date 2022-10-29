ملعب البيت.. خيمة عربية أصيلة تشهد ضربة بداية مونديال قطر 2022 (فيديو)

يستضيف ملعب البيت ضربة بداية المونديال التي ستجمع بين قطر والإكوادور، كما تقام عليه 9 مباريات من بينها مباراة ألمانيا وإسبانيا.

استوحي تصميم الاستاد من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية، ويحتضن الهيكل الخارجي الذي يجسد شكل الخيمة بكل روعة واحدًا من استادات كرة القدم فائقة الحداثة.

ووفقًا للجنة العليا للمشاريع والإرث، فقد تم إيلاء أهمية قصوى للاستدامة أثناء تطوير استاد البيت، حيث صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم 2022 للاستفادة منها في مشاريع أخرى.

الزميل كريم الأسيوطي يصحبنا في جولة داخل هذا الملعب الفريد من نوعه: