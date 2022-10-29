كأس العالم قطر 2022.. الماتادور الإسباني ورحلة البحث عن اللقب الثاني (فيديو)

يأمل المنتخب الإسباني في تكرار إنجاز عام 2010 عندما توّج باللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، حيث يواجه المدرب لويس إنريكي تحديًا كبيرًا لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة.

وسيلعب المنتخب الإسباني مباراته الأولى ضد كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب الثمامة، قبل أن يضرب موعدًا مع ألمانيا في المباراة الثانية على ملعب البيت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويختتم المنتخب الملقب بـ”الماتادور” مباريات دور المجموعات بمواجهة اليابان في أول ديسمبر/كانون الأول القادم على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية خجولة للغاية، باستثناء أمم أوربا 1964 و1984.

المزيد عن المنتخب الإسباني في تقرير الزميل أحمد درويش: