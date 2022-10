كأس العالم فيفا قطر 2022: عرض النسخة الأصلية من الكأس في أوروغواي

وصلت النسخة الأصلية لكأس العالم، إلى عاصمة أوروغواي (منتيفديو)، وذلك ضمن الجولة العالمية للكأس التي تستهدف 52 دولة في العالم قبل أن تعود إلى الدوحة التي انطلقت منها.

ورافق الكأس العالمية، لاعب المنتخب البرازيلي السابق لوسيو الذي توج بلقبها مع منتخب بلاده في نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان.

Even at night, the World Cup Trophy shines at #Qatar2022 ! 🏆 pic.twitter.com/D1hI4wsrHs

وتولى لوسيو عرض الكأس للجماهير والحضور بأورغواي مقدما الشكر والتقدير لدولة أورغواي التي نظمت أول نسخة من بطولات كأس العالم وتوج بها منتخبها عام 1930.

وتمنى لوسيو التوفيق لمنتخب أورغواي في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مؤكدا أن المشاركة في المونديال تعتبر حلما لكل لاعبي كرة القدم في العالم باعتباره الحدث الأكبر.

Ticket sales approaching three million ✅

90+ fan attractions ✅

Today marks one month to go until the start of the @FIFAWorldCup 🏆

— FIFA.com (@FIFAcom) October 20, 2022