حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ منتخب إسبانيا في كأس العالم (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

المحلل والناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية اليوم بعنوان “منتخب الماتادور الإسباني” في بطولات كأس العالم.

وللمنتخب الإسباني العديد من المشاركات في كأس العالم وصلت إلى 15 مشاركة.

وكانت اللحظة المضيئة للماتادور الإسباني في نسخة 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا حيث وصل إلى النهائي لمواجهة هولندا، وتمكن من الفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.