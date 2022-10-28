رسمت لوحات لميسي.. الفنانة الشابّة ليلي كانترو تعرض فنونها في الدوحة (فيديو)

تستعد الرسّامة الباراغوايية (ليلي كانترو) -التي اشتهرت برسم أحذية كرة القدم المعقدة والشخصية للنجوم بمن فيهم ليونيل ميسي ورونالدينيو- لعرض أعمالها الفنية الجديدة المتعلقة بكأس العالم في قطر.

وترسم الفنانة حاليا نحو عشرين مجموعة من الأحذية والكرات واللوحات القماشية، العديد منها مستوحى من دولة قطر التي ستستضيف منتخبات وطنية من أنحاء مختلفة من العالم الشهر المقبل للتنافس على لقب كأس العالم.

وصنعت ليلي (29 عامًا) لنفسها اسما وشهرة وهي ترسم أحذية كرة القدم، بما في ذلك زوج أرسلته إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما كان يلعب في برشلونة، وضعت عليه رسوما مفضلة للمهاجم وعائلته.

ولم تكن ليلي تعرف ما إذا كان النجم ميسي قد تسلم الهدية أم لا، لكنها فوجئت بصورة لميسي وهو يحمل الأحذية، وكان ذلك نقطة تحول بالنسبة للرسامة الشّابة في وقت كادت تتوقف فيه عن الرسم.

وقالت ليلي -التي تريد إنشاء علامتها التجارية الخاصة للملابس الرياضية وإحضار فن باراغواي إلى الأحداث العالمية الكبرى- إن “أحذية ميسي كانت علامة ما قبل وبعد”.

ووصفت الفنانة الشّابة ذلك المشهد، وقالت إنها “لحظة جميلة لأنه بفضل ذلك تم فتح العديد من الأبواب وبدأت حياتي المهنية بالفعل”. وقد جذبت تصاميم ليلي الملونة بعد ذلك انتباه اللاعبين الآخرين.

وقبل عامين التقت الرسامة في بلدتها، مهاجم البرازيل السابق (رونالدينيو غاوتشو) وسلمته حذاءً وكرة بها رسم لوالدته وهي تقبله بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 2005.

عروض في قطر

وفي العاصمة القطرية الدوحة تخطط الفنانة الشّابة ليلي لعرض 8 كرات بتصميمات تشيد بالدول التي رفعت الكأس عبر التاريخ، وهي البرازيل وألمانيا وإيطاليا والأرجنتين وأوروغواي وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا.

وسيتم تقديم الأحذية ضمن هياكل ثلاثية الأبعاد تعيد إنتاج الملاعب الثمانية التي بنتها قطر لكأس العالم في الدوحة ولوسيل والريان والخور والوكرة، وتجمع بقية السلسلة عناصر من الثقافة القطرية وثقافة باراغواي.

🕺🎉😍عروض مذهلة لطائرات الدرون وفعاليات مليئة بالأحداث المثيرة والترفيه تستمر 3 أيام تتضمنها عروض فنيه ثقافيه 📌لا تفوتوا الحضور والاستمتاع بتدشين أحدث الوجهات الترفيهية المميزة في قطر درب لوسيل(لوسيل بوليفارد) 3 نوفمبر – 5 نوفمبر 2022

5 مساء – 12:00منتصف الليل#حياكم_قطر pic.twitter.com/rI0kbiX9er — حياكم قطر (@Hayakomqatar) October 24, 2022

وتنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة في يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية.

وتجري مباراة الافتتاح في ملعب البيت بين منتخب قطر، التي تستضيف البطولة، ومنتخب الإكوادور، وستقام مباريات البطولة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين على 8 ملاعب.