كأس العالم قطر 2022

مؤسسة أسباير زون.. بصمة قوية الأثر في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022

مؤسسة أسباير زون.. بصمة في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022 (رويترز)
27/10/2022

نجحت مؤسسة أسباير زون في ترك بصمة قوية الأثر وأصبحت من أهم أسباب نجاح استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من خلال مرافقها الثلاثة (أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار وأسباير لوجستيكس).

وتبدأ قصة الارتباط بين أسباير زون وبطولة كأس العالم مع (أسباير لوجستيكس) وهو مكان واحد لتلبية جميع المتطلبات الخاصة بالفعاليات وإدارة المنشآت والمرافق الرياضية، وإدارة الخدمات المؤسسية.

إدارة الملاعب

ومنذ عام 2019 تتولى (أسباير لوجستيكس) إدارة الملاعب الرياضية ومواقع وملاعب التدريب وتشغيل وتقديم خدمات المرافق الرياضية العالية الجودة في قطر، كما أنها مسؤولة عن إدارة كل ملاعب كأس العالم الثمانية والمواقع الرياضية الأخرى المستخدمة للبطولة.

وتعاقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع مؤسسة أسباير زون عبر شركة “انطلق” لتقديم جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل ملاعب كأس العالم ومواقع التدريب المرتبطة بالبطولة.

كما تم إنشاء مركز أسباير المركزي للقيادة والتحكم الذي يوفر القدرة على المراقبة والإدارة والتحكم عن بُعد في جميع الجوانب التشغيلية للملاعب وتوفير خدمات البنية التحتية التكنولوجية لكل المرافق باستخدام تقنية فريدة من نوعها في خادم إلكتروني جديد أطلق عليه اسم “الرياضة في صندوق”.

وتم تزويد جميع ملاعب كأس العالم بتغطية شبكة “واي فاي” عالية السرعة واتصال من الجيل الرابع والخامس سيوفر للمشجعين اتصالا غير مسبوق بعالم الإنترنت خلال البطولة.

أما مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، فكان جزءًا من ملف تنظيم البطولة كما أن خبرته المتراكمة خلال تقديم التغطية الطبية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية جعلت الطاقم الطبي على استعداد كبير للمونديال.

وخلال البطولة سيقدم سبيتار الخدمة إلى 10 فرق مشاركة في البطولة ممن لديهم دعم طبي محدود، مما يمكنهم من استخدام طاقم طبي إضافي من سبيتار للعمل مباشرة مع فرقهم.

وفي هذا السياق استقبلت أكاديمية أسباير حكام المباريات من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا ومن المقرر أن يتولوا التحكيم في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسيستخدم منتخب قطر ومنتخب أستراليا ومنتخب غانا خلال البطولة مرافق التدريب في أكاديمية أسباير التي صُممت لاستيعاب الفرق الرياضية والمعسكرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية