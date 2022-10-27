مؤسسة أسباير زون.. بصمة قوية الأثر في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022

نجحت مؤسسة أسباير زون في ترك بصمة قوية الأثر وأصبحت من أهم أسباب نجاح استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من خلال مرافقها الثلاثة (أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار وأسباير لوجستيكس).

وتبدأ قصة الارتباط بين أسباير زون وبطولة كأس العالم مع (أسباير لوجستيكس) وهو مكان واحد لتلبية جميع المتطلبات الخاصة بالفعاليات وإدارة المنشآت والمرافق الرياضية، وإدارة الخدمات المؤسسية.

تدشين النحت "قطر إلى الأمام" للفنان "لورينزو كوين" في أسباير زون، والتي تعبر عن عيش الحياة كتجربة سلسلة من الأحداث الفريدة التي تشكل مستقبلنا ونتطور ونتعلم من خلالها. pic.twitter.com/kIkDNSF4wm — Aspire Zone (@aspirezone) October 25, 2022

إدارة الملاعب

ومنذ عام 2019 تتولى (أسباير لوجستيكس) إدارة الملاعب الرياضية ومواقع وملاعب التدريب وتشغيل وتقديم خدمات المرافق الرياضية العالية الجودة في قطر، كما أنها مسؤولة عن إدارة كل ملاعب كأس العالم الثمانية والمواقع الرياضية الأخرى المستخدمة للبطولة.

وتعاقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع مؤسسة أسباير زون عبر شركة “انطلق” لتقديم جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل ملاعب كأس العالم ومواقع التدريب المرتبطة بالبطولة.

#قطر 🇶🇦 على موعد مع استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023 للمرة الثالثة بعد عامي 1988, 2011 ، مرحبا بقارة آسيا في عاصمة الرياضة العالمية

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🇶🇦🏆⚽️@QFA @afcasiancup_ar pic.twitter.com/0mhLwHwjkV — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) October 17, 2022

كما تم إنشاء مركز أسباير المركزي للقيادة والتحكم الذي يوفر القدرة على المراقبة والإدارة والتحكم عن بُعد في جميع الجوانب التشغيلية للملاعب وتوفير خدمات البنية التحتية التكنولوجية لكل المرافق باستخدام تقنية فريدة من نوعها في خادم إلكتروني جديد أطلق عليه اسم “الرياضة في صندوق”.

وتم تزويد جميع ملاعب كأس العالم بتغطية شبكة “واي فاي” عالية السرعة واتصال من الجيل الرابع والخامس سيوفر للمشجعين اتصالا غير مسبوق بعالم الإنترنت خلال البطولة.

اجتمعت مؤسسة أسباير زون بحضور الرئيس التنفيذي، السيد محمد خليفة السويدي مع وفداً رفيع المستوى برئاسة معالي الوزير، السيد يعقوب جاتارا، وزير الرياضة السنغالي، لمناقشة سبل التعاون فيما بينهم والتعرف على منشآت المؤسسة وماتقدمه من خدمات عالمية. pic.twitter.com/zIZd8V2hCc — Aspire Zone (@aspirezone) October 13, 2022

أما مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، فكان جزءًا من ملف تنظيم البطولة كما أن خبرته المتراكمة خلال تقديم التغطية الطبية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية جعلت الطاقم الطبي على استعداد كبير للمونديال.

وخلال البطولة سيقدم سبيتار الخدمة إلى 10 فرق مشاركة في البطولة ممن لديهم دعم طبي محدود، مما يمكنهم من استخدام طاقم طبي إضافي من سبيتار للعمل مباشرة مع فرقهم.

الآن فرصتك للمشاركة في حدثٍ لا مثيل له! هل تودّ حضور جميع مباريات مونديال #قطر2022؟ ندعوك للتسجيل في مسابقة "عِش كل مباراة" لفرصة حضور 64 والمشاركة بهذا التحدي الفريد من نوعه. — Road to 2022 (@roadto2022) September 21, 2022

وفي هذا السياق استقبلت أكاديمية أسباير حكام المباريات من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا ومن المقرر أن يتولوا التحكيم في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسيستخدم منتخب قطر ومنتخب أستراليا ومنتخب غانا خلال البطولة مرافق التدريب في أكاديمية أسباير التي صُممت لاستيعاب الفرق الرياضية والمعسكرات.