مدرب المنتخب التونسي الأسبق: مونديال قطر سيبهر العالم

أكد التونسي فوزي البنزرتي -مدرب منتخب بلاده الأسبق وفريق مولودية الجزائر حاليا- أن قطر ستبهر العالم بمونديال وصفه بأنه “استثنائي وتاريخي”.

وقال البنزرتي لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن قطر تستحق تنظيم المونديال الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وإن هذه الاستضافة فخر لجميع العرب، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية في مشوارها خلال البطولة.

وأوضح البنزرتي أن قطر أبدعت في تنظيم الكثير من البطولات العالمية والعربية، كما استضافت مباريات كبرى بين فرق عالمية، بجانب تنظيمها للعديد من البطولات في ألعاب أخرى، وقد حققت نجاحًا منقطع النظير على كافة الأصعدة، ونجحت قطر بامتياز في تنظم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 بشكل رائع، وأكدت البطولة أن قطر قادرة على استضافة نهائيات كأس العالم بشكل باهر ومتفرد.

وأضاف أن نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستتفوق كثيرًا على النسخة السابقة في روسيا 2018، بفضل الكثير من المميزات التي سينفرد بها مونديال قطر، وأهمها التلاحم الجماهيري العالمي الذي لم يكن متاحًا في مونديال روسيا ولا النسخ التي سبقته، بفضل تقارب المسافات في قطر مما يخلق أجواء جماهيرية رائعة، مشيرًا إلى أن الكل سيستمتع بتفاصيل البطولة داخل الملاعب وخارجها، بجانب سهولة التنقل من مكان إلى آخر، فضلاً عن أن الجماهير بإمكانها حضور مباراتين في يوم واحد، وهذا ما لم يكن متاحًا في جميع النسخ الماضية من كأس العالم.