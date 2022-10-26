افتتاح معرض لتعويذات كأس العالم في الدوحة

افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث معرضا خاصا لتعويذات كأس العالم، في العاصمة القطرية الدوحة، يضم تعويذات نسخ سابقة من المونديال منذ عام 1966 حتى روسيا 2018.

يضم المعرض المجموعة الخاصة بجامع المقتنيات القطري محمد عبد اللطيف، الذي يمتلك مجموعة واسعة من التذكارات المرتبطة بالبطولة العالمية، جمعها على مدى الأعوام العشرة الماضية.

وقبل أسابيع قليلة على انطلاق المنافسات، قرر عبد اللطيف عرض مجموعته من تعويذات المونديال، بالتعاون مع اللجنة العليا، ليشاركها مع جمهور المونديال من جميع أنحاء العالم في الدوحة.