“ليست لكم فقط”.. ساركوزي يخاطب الغرب ويدافع عن تنظيم قطر مونديال 2022

أثار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد دفاعه عن تنظيم قطر بطولة كأس العالم 2022 عقب حملة المقاطعة التي شنتها مدن فرنسية من بينها العاصمة باريس.

وقال ساركوزي خلال حوار مع صحيفة (لوجورنال دوديمونش) إن كرة القدم هي رياضة عالمية وكل منطقة في العالم يجب أن تكون لها الفرصة من أجل احتضان منافسات كأس العالم التي لا تخص دول الغرب فقط، بل إن الدول الأخرى يجب أن تتاح لها الفرصة من أجل إظهار استطاعتها.

[EXCUSIF] Retraites, Ukraine, congrès LR… Nicolas Sarkozy sort de son silence Pour la première fois depuis 2016, l’ancien chef de l'État a accepté de parler politique. Présidence d’Emmanuel Macron, congrès des Républicains… Il n'élude rien. https://t.co/qtCOfEhkGu — Le JDD (@leJDD) October 22, 2022

وهاجم نشطاء ومدونون فرنسيون، ساركوزي عبر حساباتهم على منصات التواصل، في حين أكد آخرون أن الرئيس الفرنسي الأسبق يتحدث من منطلق حيادي وفقًا لطبيعة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وشرعت مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس وستراسبورغ، في حملة مقاطعة واسعة لمنافسات كأس العالم التي ستجرى في قطر، وقررت عدم عرضها المباريات في الساحات الكبرى وعدم إقامة مناطق للمشجعين.

Coupe du monde 2022 : "Le football n’appartient pas qu’aux Occidentaux", Nicolas Sarkozy défend l'organisation du Mondial au Qatarhttps://t.co/NlprVYxLvp pic.twitter.com/A0UTgXdlf2 — franceinfo (@franceinfo) October 23, 2022

وأشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة مجلس الشورى القطري إلى أن بلاده -التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022- تتعرض لحملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

وقال “منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف”.

وأضاف “تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل اعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد ويساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.

Toujours pas en prison, le multi-délinquant multi-condamné et maxi-protégé ?

Quelle indignité de donner la parole à cette personne. https://t.co/jgSGStbNl0 — Daniel SELLIER 🇺🇦 (@SELLIERD) October 23, 2022

وتواصل قطر منذ أن حظيت بفرصة تنظيم منافسات المونديال، التصدي للكثير من حملات التشكيك في منحها الاستضافة التاريخية الأولى في المنطقة العربية.

وساهمت الجهات الرسمية المعنية في الرد على تلك المزاعم التي استندت إلى شائعات لا أساس لها من الصحة، مثل تقرير نشر في صحيفة أوربية ادّعى أن أعداد الوفيات في منشآت وملاعب المونديال منذ الفوز بالاستضافة وصلت إلى 6500 عامل، دون أي إثبات أو مصدر يعتد به.

Sarkozy est-il payé, soudoyé, sous chantage par les pays islamiques ? https://t.co/YoK57iP7HC — Herr Kristian (@KristianTrumpet) October 23, 2022

وتجاهلت هذه الشائعات التقارير الرسمية الصادرة عن منظمات عمالية وحقوقية عالمية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يشيد بشكل دائم بالمبادرات التي قامت وتقوم بها دولة قطر من أجل حماية حقوق العمال.

ووصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الإصلاحات التي حققتها قطر بشأن حقوق العمال بأنها رائدة بعدما غيرت تلك الإصلاحات حياة آلاف العمال إلى الأفضل. كما أكد نائب الأمين العام للفيفا (ألاسدير بيل) أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون أول بطولة رياضية كبيرة تترك أثرا إيجابيا مستداما في مجال حقوق الإنسان.

Ami du Qatar un jour, ami du Qatar toujours https://t.co/vaMSM81MGf — Rosselin (@rosselin) October 24, 2022

T’inquiète Nicolas on a compris qu’il n’appartenait qu’aux riches https://t.co/uw9AHEoQnP — Azwaw (@zwaw_) October 24, 2022