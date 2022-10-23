نسور قرطاج يستهل مشواره في كأس العالم بلقاء الدنمارك يوم 22 نوفمبر (فيديو)

يستهل منتخب نسور قرطاج التونسي مشواره في كأس العالم في قطر بلقاء منتخب الدنمارك يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني، أملًا في التأهل إلى الدور الثاني.

وتأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بتصدر المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية، حيث خاض 6 مباريات فاز في 4 وخسر مرة واحدة، ثم واجه منتخب مالي في تصفيات الملحق النهائي بنظام الذهاب والإياب وقنص تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ويضم المنتخب التونسي العديد من النجوم، أبرزهم وهبي الخزري المحترف في فرنسا، وحنبعل المجيري المحترف في مانشستر يونايتد، إلى جانب الثنائي يوسف المساكني وفرجاني ساسي المحترفيْن في الدوري القطري، وغيرهم من اللاعبين في الدوري المحلي.

التقرير التالي للزميل أحمد درويش يعطينا صورة أكثر تفصيلًا عن المنتخب التونسي.