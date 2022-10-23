قطر.. افتتاح أكثر من 20 فندقا ومنتجعا ووجهة سياحية جديدة قبل انطلاق كأس العالم (صور)

أعلنت هيئة “قطر للسياحة” افتتاح أكثر من 20 فندقًا ومنتجعًا ووجهة سياحية جديدة في البلاد، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن الوجهات الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال المشجعين في البطولة.

وذكرت أن 2022 يمثل عامًا غير مسبوق في مسيرة تطور قطر، وتحولها إلى وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى زيادة عدد زائريها إلى 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030.

وأوضحت الهيئة أن المعالم السياحية الجديدة تشمل أماكن للترفيه، وشواطئ والنوادي الشاطئية ودورًا للفنون والثقافة، ومتاجر للتسوق، وفنادق ومنتجعات.

ووفق البيان، قالت هيا النعيمي رئيسة قسم الترويج بالإنابة في “قطر للسياحة” إن “2022 عام استثنائي، حيث شهد افتتاح العديد من الفنادق والمشاريع السياحية الكبرى مثل مراكز التسوق والنوادي الشاطئية والمتاحف والمتنزهات الترفيهية”.

وأضافت “نتطلع للترحيب في الأشهر المقبلة بجميع زوار قطر، الذين يمكنهم الآن تجربة مجموعة جديدة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومعالم الجذب السياحي عالمية المستوى التي تلائم جميع فئات الزوار”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور أكثر من مليون مشجع قطر خلال الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وذكر البيان أنه من المقرر أن يتم تدشين 3 شواطئ جديدة في الدوحة، مطلع نوفمبر المقبل.

وتأتي معالم ووجهات الجذب الجديدة التي تم تدشينها خلال العام الجاري ضمن سلسلة المشاريع السياحية لتلبية احتياجات المشجعين وزوار قطر من أماكن للترفيه والسكن والتسوق، بجانب توافر منافذ الأطعمة والمشروبات.

وتضم أماكن الترفيه عددًا من المواقع السياحية مثل: جزيرة المها، لوسيل ونتر وندرلاند، درب لوسيل، جزيرة قطيفان الشمالية، نادي كورنثيا لليخوت، ويست ووك، وتحتوي هذه المواقع على مطاعم وعلامات تجارية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

مشروع #درب_لوسيل يفوز 🏅 بجائزة " المشاريع متعددة الاستخدامات " خلال حفل توزيع جوائز العقارات الافريقية العربية 2022 المقامة في دبي 🇦🇪#مرسال_قطر | #حياكم_قطر pic.twitter.com/YlQ9pYu8vH — مرسال قطر (@Marsalqatar) October 18, 2022

ومن المقرر أن يتم تدشين 3 شواطئ جديدة في قلب الدوحة وهي “شاطئ الخليج الغربي، ونادي شاطئ B12، وشاطئ دوحة ساندز، إضافة إلى الشواطئ الأخرى الموجودة، مثل “شاطئ 974 وشاطئ لا مار وشاطئ مكاني”.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

🚨🇶🇦 قريباً : جزيرة قطيفان الشمالية بمدينة لوسيل ، مساحة الألعاب المائية 129,296 متر مربع ، سيتم الإفتتاح الرسمي قبل المونديال 😍 pic.twitter.com/hQhOepzkXS — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) October 12, 2022

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.