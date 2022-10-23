ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم.. مهمة صعبة للديوك الفرنسية للمحافظة على اللقب (فيديو)

يلعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022 إلى جانب تونس والدنمارك وأستراليا.

وستحاول فرنسا الدفاع عن لقبها الذي حققته في نسخة 2018، إذ سيبدأ الديوك مشوارهم عبر مواجهة أستراليا، مثلما كان الوضع في نسخة 2018.

وتحظى فرنسا بقائمة تضم العديد من النجوم في مختلف الخطوط، منهم نجم الهجوم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكينغسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني، وعثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.

المزيد من المعلومات عن المنتخب الفرنسي في تقرير الزميل أحمد درويش.