“سوق واقف”.. معلم تاريخي ووجهة أساسية لجماهير كأس العالم 2022 (فيديو)

من المتوقع أن يكون “سوق واقف” أحد أهم الأماكن السياحية في العاصمة القطرية التي تشهد نسبةَ إقبال غير مسبوقة لجماهير كأس العالم 2022.

وتداول نشطاء على منصات التواصل مقاطع مصوّرة تُظهر أبرز ما يميز سوق واقف في الدوحة.

وأشار مدونون وناشطون إلى جمال السوق التراثي، تزامنًا مع قرب انطلاق فعاليات كأس العام قطر 2022.

ونشرت الإعلامية القطرية إيمان الكعبي مقطعًا مصوّرًا للسوق الذي يعد أحد أشهر الأسواق الشعبية في الدوحة، ووصفته بأنه “من أبرز وأجمل وأقدم المعالم في قطر”.

وغرّدت عبر تويتر “جولة صباحية في سوق واقف، الذي يضم بين أروقته عبق الماضي وأصالة الحاضر”.

ويُظهر المقطع المصوّر التنوع التجاري والمزج المعماري بين الأثري والحديث، والباحة الأمامية للسوق الواسعة والجميلة، ويعد من أهم الأماكن السياحية والأسواق الشعبية في الدوحة.

وعرض مدونون وناشطون عبر تطبيق (سناب شات) مجموعة من المقاطع التي تظهر الأوشحة التقليدية والعباءات المطرزة، وأدوات أخرى مثل الحلي والإكسسوارات وقلادات وأحجار كريمة وغيرها من القطع الأثرية.

ويمثّل سوق واقف أحد أهم الأسواق الشعبية في قطر التي تتميز بالأصالة، وسيكون ضمن الوجهات الأولى لجماهير كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022.

ويعود تاريخ سوق واقف إلى 100 عام، إذ كان التجار المحليون والبدو يتجمعون في هذا السوق لبيع اللؤلؤ الذي يخرجون -في رحلات منتظمة- لصيده، وكذلك لبيع الماشية وشرائها، فضلًا عن سلع أخرى عدة مثل والتوابل والصوف.

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