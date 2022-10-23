حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ الديوك الفرنسية وعين على الكأس الثالثة (فيديو)

سجّل المنتخب الفرنسي حضوره في نهائيات كأس العالم في 15 دورة نهائية، وأحرز اللقب العالمي في مناسبتين، في 1998 بعد الفوز بالنهائي على البرازيل 3 ـ 0، وفي 2018 عندما هزموا كرواتيا 4 ـ 2.

كما بلغوا الدور النهائي في 2006، وخسروا اللقب لمصلحة إيطاليا بركلات الترجيح، في حين أحرزوا المركز الثالث في دورتي 1958 و1986.

وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخب أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بملعب الجنوب.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الدانماركي في 26 نوفمبر بملعب 974، ويختم مباريات هذا الدور بملاقاة تونس في 30 نوفمبر بملعب المدينة التعليمية.