30 يوما على المونديال.. قطر تواصل التصدي لحملات التشكيك

تصدت دولة قطر منذ أن حظيت بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم (FIFA قطر-2022) للكثير من حملات التشكيك في منحها الاستضافة التاريخية الأولى في المنطقة العربية.

وساهمت الجهات الرسمية المعنية في الرد على تلك المزاعم التي استندت إلى شائعات لا أساس لها من الصحة، مثل تقرير نشر في صحيفة أوربية ادّعى أن أعداد الوفيات في منشآت وملاعب المونديال منذ الفوز بالاستضافة وصلت إلى 6500 عامل، دون أي إثبات أو مصدر يعتد به.

It’s the biggest event in the world, and it’s starting in 3️⃣0️⃣ days.#Qatar2022 is right around the corner. 😍 pic.twitter.com/lIliNtWJYq

— Road to 2022 (@roadto2022en) October 21, 2022