30 يوما على المونديال.. قطر تواصل التصدي لحملات التشكيك
تصدت دولة قطر منذ أن حظيت بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم (FIFA قطر-2022) للكثير من حملات التشكيك في منحها الاستضافة التاريخية الأولى في المنطقة العربية.
#قنا_انفوجرافيك |
30 يوما قبل انطلاق #كأس_العالم FIFA #قطر2022: دولة #قطر تظل سدا منيعا أمام كل حملات التشكيك #قنا_رياضي#عالوعدhttps://t.co/QmYW5V3BsF pic.twitter.com/2m0eXaAWkc
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 21, 2022
تفنيد المزاعم
وساهمت الجهات الرسمية المعنية في الرد على تلك المزاعم التي استندت إلى شائعات لا أساس لها من الصحة، مثل تقرير نشر في صحيفة أوربية ادّعى أن أعداد الوفيات في منشآت وملاعب المونديال منذ الفوز بالاستضافة وصلت إلى 6500 عامل، دون أي إثبات أو مصدر يعتد به.
It’s the biggest event in the world, and it’s starting in 3️⃣0️⃣ days.#Qatar2022 is right around the corner. 😍 pic.twitter.com/lIliNtWJYq
— Road to 2022 (@roadto2022en) October 21, 2022
وتجاهلت هذه الشائعات التقارير الرسمية الصادرة عن منظمات عمالية وحقوقية عالمية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يشيد بشكل دائم بالمبادرات التي قامت وتقوم بها دولة قطر من أجل حماية حقوق العمال.
ووصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الإصلاحات التي حققتها قطر بشأن حقوق العمال بأنها رائدة بعدما غيرت تلك الإصلاحات حياة آلاف العمال إلى الأفضل.
A paradise for architects and designers 😍
#Qatar2022 pic.twitter.com/RDlgxiwrYc
— Road to 2022 (@roadto2022en) October 20, 2022
كما أكد نائب الأمين العام للفيفا (ألاسدير بيل) أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون أول بطولة رياضية كبيرة تترك أثرا إيجابيا مستداما في مجال حقوق الإنسان.
وشدد ألاسدير خلال جلسة استماع برلمانية في مجلس أوربا، بخصوص حوكمة الرياضة والحقوق الاجتماعية وحماية حقوق العمال، على أن قطر حققت تقدما فعليا ملحوظا في معالجة قضايا حقوق العمال، من أجل أن تترك بطولة كأس العالم إرثا فيما يتعلق بحقوق العمال.
وأكد أن الظروف السائدة للعمال في مواقع كأس العالم أصبحت بمثابة معيار في قطر، لافتا إلى أن 250 ألفا تمكنوا من تغيير عملهم عام 2020، بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدولة، كما استفاد حوالي 300 ألف عامل من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشيّدت قطر مدينة عمالية في المنطقة الصناعية، تضم مجمعات سكنية ودور عبادة ومركزا للشرطة ومركزا صحيا ومواقف للحافلات، كما تشمل منطقة ترفيهية وتجارية.
5 عناصر تثبت جاهزية #قطر لإنجاح مونديال 2022#قطر22 #كأس العالم #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/y29cHsxmR1
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2022
وكانت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو أكدت في حوار أجرته قبل أسبوعين مع وكالة الأنباء الفرنسية أن المزاعم عن وفاة أكثر من 6 آلاف عامل خلال العقد الماضي، ليست سوى اعتقاد خاطئ. وقالت إن تحولا كبيرا شهدته الدولة المضيفة للمونديال على صعيد حقوق العمال، شمل إصلاح قوانين وتحسين الأجور وظروف العيش.