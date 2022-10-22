كيف تطبع بطاقة “هيّا”.. الجزيرة مباشر ستساعدك (فيديو)

افتُتح في العاصمة القطرية الدوحة مركزان لخدمات بطاقة “هيّا” لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقالت اللجنة المشرفة إن هذين المركزين سيوفران الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال.

وأضافت أن المشجعين سيتمكنون من طباعة بطاقات هيّا الخاصة بهم عند زيارة أحد هذين المركزين، موضحة أن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع وأنه يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيّا الرقمية.

تقرير الزميل كريم الأسيوطي رصد لنا كيفية الحصول على بطاقة هيا المطبوعة من أحد المركزين.