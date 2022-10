بريطانيا تصدر نصائح وإرشادات لمشجعي منتخبي إنجلترا وويلز قبل السفر لحضور مونديال قطر

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنجلترا وويلز الذين ينوون السفر لحضور مباريات كأس العالم التي ستنطلق في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وطالبت الوزارة المشجعين البريطانيين بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك، وأكدت أن “القوانين والعادات في قطر مختلفة عنها في بريطانيا”.

Only one month to go until the Men’s FIFA World Cup ⏰ ⚽ If you’re travelling to Qatar, make sure you’re prepared by following our six top tips. Find out more: https://t.co/Aj8EzI8eqr pic.twitter.com/4O0sYy8Tmg — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) October 20, 2022

وشدد البيان على ضرورة اطلاع الجماهير على متطلبات السفر إلى دولة قطر والإقامة هناك، وضرورة الحصول على بطاقة (هيا) للمشجعين، وحمل شهادة تفيد بخلو المشجع من فيروس كورونا.

من جانبه قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، إن الوزارة “تريد للمشجعين البريطانيين أن يستمتعوا بالبطولة، وسوف يتمكنون من الاستمتاع بها في حال استعدوا جيدًا قبل السفر إلى هناك”.

UK Ambassador to Qatar, @JonWilksFCDO, has a message for all the @England & @FAWales fans coming to the #WorldCup2022 ⚽. So #BeOnTheBall by checking out https://t.co/Hfl6BZR9Bk and signing up for travel advice email alerts. #TravelAware pic.twitter.com/TCpNlbHh0t — UK in Qatar 🇬🇧🇶🇦 (@ukinqatar) October 20, 2022

وأشار إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع عدد من الشركاء بما في ذلك اتحادات الكرة وممثلي روابط المشجعين والشرطة البريطانية لتوفير المعلومات والنصائح للمشجعين المسافرين إلى المونديال.

وفي السياق طالب غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا في بيان، مشجعي المنتخب باتباع النصائح والإرشادات المقدمة من وزارة الخارجية البريطانية قبل سفرهم إلى دولة قطر وأثناء وجودهم هناك.

كما شدد (روب بيج) مدرب منتخب ويلز، على ضرورة إتباع جماهير ويلز للنصائح والإرشادات المقدمة من وزارة الخارجية، وقال “نعلم كم هو مشوق لجماهير ويلز رؤية منتخبها يلعب في البطولة، ولكن ينبغي عليهم مطالعة آخر الإرشادات والنصائح المقدمة من وزارة الخارجية أولًا بأول”.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد طلبت مطلع الشهر الجاري من أكثر من ألف و300 مشجع ممن صدرت بحقهم قرارات حظر حضور مباريات في إنجلترا وويلز في السابق، بتسليم جوازات سفرهم للسلطات لمنعهم من السفر لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022.

All ticket holders, international and local, MUST hold a Hayya card to be permitted access into stadiums and use free transport during the FIFA World Cup #Qatar2022. Without it, fans will not be able to enter the country. Sign up with this link now:https://t.co/pURAc2NrrG pic.twitter.com/sA80503zzk — Road to 2022 (@roadto2022en) September 28, 2022

وحذّرت الوزارة من أنه في حال عدم امتثال المشجعين المستهدفين بهذا القرار، فإنهم سيواجهون عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة غير محدودة.

وأعلنت الوزارة عن خطة للقيام بعمليات في المطارات لتحديد هوية المشجعين الذين خرقوا القانون في مرات سابقة لمنعهم من السفر إلى دولة قطر أثناء المونديال، وقالت “لن نسمح بأن يؤدي سلوك قلة من مخترقي القانون بتشويه صورة البطولة الرائعة”.