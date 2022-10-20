من باريس إلى الدوحة.. فرنسيان يدعمان منتخب بلادهما بقطع الرحلة على الدراجة (فيديو)

توقف فرنسيان لزيارة موقع البتراء الأثري في الأردن في أثناء رحلة قطعاها على متن دراجتيهما من باريس إلى الدوحة لحضور نهائيات كأس العالم الشهر المقبل.

وغادر مهدي بلميسا، وهو مخرج أفلام وثائقية، وجابرييل مارتن، المنتج التلفزيوني، استاد فرنسا في 20 أغسطس/آب، وقطعا مسافة بلغت نحو 5 آلاف كيلومتر على دراجتيهما.

وتوصل الثنائي إلى تلك الفكرة عندما توجها بالدراجة إلى إيطاليا لحضور مباراة في دوري الأمم الأوربية العام الماضي، ويأملان الآن في إكمال رحلتهما الطويلة قبل انطلاق أولى مباريات فرنسا في البطولة، إذ ستواجه فيها أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بلميسا البالغ من العمر 26 عامًا لرويترز “بهذه الرحلة يمكننا تعزيز فكرة التنقل المستدام وطريقة أخرى للسفر، ويمكننا أن نظهر للناس أنه باستخدام ساقيك يمكن أن تخوض الكثير من المغامرات في بلدك أو ربما أبعد من ذلك”.

ووصل الثنائي الذي يقطع 120 كيلومترًا في اليوم، إلى الأردن هذا الأسبوع، وسيمران عبر السعودية قبل الوصول إلى الدوحة.



وقال مارتن إن التعامل مع مختلف التضاريس في الرحلة التي تستغرق 3 أشهر مهمة صعبة.

وأوضح “التحدي الرئيس هو قطع مسافة طويلة. في بعض الأحيان تكون الأرض مسطحة لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر التسلق كثيرًا”.

وستواجه فرنسا، التي ستلعب في المجموعة الرابعة، أيضًا الدنمارك وتونس.

وقال بلميسا “أنا وجابرييل، لم نكن لنقود دراجتينا حاليًا في الأردن إذا لم نعتقد أن فرنسا ستفوز بكأس العالم”.