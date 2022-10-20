شهر على انطلاق كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

انطلق، اليوم الخميس، العد التنازلي لبقاء شهر واحد على صافرة البداية لمباراة افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة افتتاح البطولة في السابعة من مساء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وستجري مباراة الافتتاح في ملعب البيت بين منتخب قطر، التي تستضيف البطولة، وبين منتخب الإكوادور.

وستقام مباريات البطولة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين على 8 ملاعب.