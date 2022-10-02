انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي كأس العالم قطر 2022، والذي يستهدف 20 ألف مشارك.

ويتواصل البرنامج التدريبي في مركز الدوحة للمعارض ويشهد أكثر من 300 جلسة تدريب، من خلال منظومة تدريب تفاعلية، تجمع بين أنشطة التدريب المباشر والإلكتروني، إضافة إلى ورش عمل، والتدريب على أداء المهام، وكذلك التدريب في استادات المونديال.

ومن المقرر انتقال المتطوعين بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن فرق عمل إلى استادات البطولة أو مواقع عملهم خلال المونديال، لتلقي التدريب العملي في مواقع البطولة.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.